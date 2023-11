V Banskej Bystrici majú prvú lekárku v rámci rezidentského programu

Banská Bystrica 27. novembra (TASR) - Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) sa do svojho podporného rezidentského programu pre pediatrov podarilo získať prvú lekárku. Rodáčka z Banskej Štiavnice Margaréta Kašiarová absolvovala medicínu v Olomouci a nastúpila do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici. Zaviazala sa, že po úspešnej atestácii bude minimálne päť rokov ordinovať ako pediatrička v ambulancii v BBSK.



Ako v pondelok vysvetlil šéf kraja Ondrej Lunter, krajský rezidentský program pre pediatrov funguje ako doplnok k štátnemu programu. Štátny uhrádza mzdu pre danú nemocnicu, aby mohol absolventa zamestnať. Krajský absolventom lekárskych fakúlt ponúka doplnkových 1000 eur mesačne a isté miesto v krajskej ambulancii, ak tento program absolvujú v niektorej z nemocníc v BBSK.



"Mať mladých absolventov na rezidentskom programe nie je pre nemocnicu jednoduché a neplynú z toho žiadne výhody. Napriek tomu, riaditeľ do spolupráce s nami išiel, a to z dôvodov, ktoré komunikujeme už niekoľko rokov. Ak nebudeme mať funkčný a stabilizovaný ambulantný sektor, zdravie našich obyvateľov sa bude zhoršovať, pretože lekári prvého kontaktu budú jednoducho chýbať. V nemocniciach nám tak budú končiť i ľudia, ktorí by nemuseli, a nápor na ne bude obrovský," konštatoval Lunter.



Zároveň vyzval študentov končiacich ročníkov lekárskych fakúlt, aby sa do krajského podporného programu pre rezidentov - pediatrov zapojili. V budúcom roku sú v rozpočte Rozvojovej agentúry, prostredníctvom ktorej sa tento program uskutočňuje, prostriedky na celkovo šesť rezidentov.



Riaditeľ DFNsP Juraj Gallo oceňuje konštruktívne a racionálne riešenie situácie v zdravotníctve v tomto kraji. "Je priam nemožné otočiť sa chrbtom takémuto partnerovi, keď vidíte, ako k veciam pristupuje. Verím, že naša spolupráca s BBSK bude pokračovať aj naďalej," dodal.



Už vo februári budúceho roka by mal nastúpiť ďalší rezident do nemocnice vo Veľkom Krtíši. V BBSK je v súčasnosti asi 15 neobsadených miest pediatrov.