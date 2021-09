Dopravu v Banskobystrickom kraji od roku 2024 preberie iná spoločnosť

Banská Bystrica 26. septembra (TASR) – Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v týchto dňoch oznámilo, že už nevidí zmysel v pokračovaní súdneho sporu so Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) Zvolen o platnosť dodatku k zmluve o verejnej doprave, ktorý uzavrelo ešte bývalé vedenie. Svoju pozornosť presúva na verejné obstarávanie na dopravcov, s ktorými plánuje najneskôr v priebehu budúceho roka uzavrieť novú zmluvu na desať rokov. Tá by mala začať platiť od 1. januára 2024.



„Nová zmluva je postavená tak, že víťazní dopravcovia budú povinní akceptovať prechod do integrovaného dopravného systému v tarifnej, prepravnej i technologickej oblasti. Budú povinní poskytovať kraju presné a overiteľné údaje o počte prepravených cestujúcich a najazdených kilometrov. Za neplnenie zmluvných podmienok v nej budú stanovené sankcie,“ zdôraznil riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.



Celú zákazku na dopravcov, ktorej predpokladaná hodnota presahuje 420 miliónov eur bez DPH, rozdelili na desať častí, aby sa mohli zapojiť aj menší dopravcovia, ktorí nemajú dostatočné kapacity na obslúženie celého územia BBSK.



„Vytvorili sme podmienky transparentnej a širokej súťaže, ktorá nediskriminuje ani malých podnikateľov. Na trhové konzultácie i prihlasovanie sme vyhradili dostatočný čas a veríme, že po úspešnom podpise zmluvy alebo zmlúv bude naša cesta ku kvalitnej a integrovanej verejnej doprave rýchla a v prospech cestujúcich,“ reagoval predseda BBSK Ján Lunter.



Rozhodnutie nepokračovať v spore oznámil kraj 23. septembra s tým, že sa celú kauzu bude snažiť uzavrieť mimosúdnou cestou.



„Krajský súd v Banskej Bystrici vrátil rozhodnutie o platnosti či neplatnosti dodatku so SAD Zvolen prvostupňovému súdu s odôvodnením, že najprv je potrebné vyčísliť vzniknutú ujmu až následne môže rozhodovať o samotnom dodatku. Takto kraj postupovať nechce, dôležité je, že v dôsledku rozhodnutia súdu nám už miliónové pokuty od Úradu pre verejné obstarávanie nehrozia. Mohli sa vyšplhať až na 7,5 milióna eur,“ vysvetlil podpredseda BBSK Ondrej Lunter.