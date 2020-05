Pred deti rodičov z prvej línie fungujú v Banskej Bystrici dve škôlky

Banská Bystrica 7. mája (TASR) – V Banskej Bystrici fungujú dve súkromné škôlky, ktoré pomáhajú rodičom detí pracujúcim v tzv. prvej línii, či už ide o zdravotnícky personál alebo záchranné zložky. Banskobystrický samosprávny kraj teraz oslovuje mestá a obce s ponukou ďalšej spolupráce. TASR o tom vo štvrtok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK.



"Po službe opatrovania detí priamo v domácnostiach pomáha BBSK i pri otváraní škôlok. Rodičia, ktorí pracujú v tzv. prvej línii, môžu v Banskej Bystrici využívať služby dvoch škôlok. S vybavením potrebných povolení i propagáciou pomohol kraj. Teraz sa s rovnakou ponukou obrátil na mestá a obce, ktoré sú zriaďovateľmi predškolských zariadení," konštatovala Štepáneková.



"Službu opatrovania detí v domácnostiach, ktorú kraj poskytuje od začiatku koronakrízy, sme v spolupráci s dvomi zariadeniami rozšírili o možnosť umiestnenia detí do Detského opatrovateľského centra Štvorlístok a Súkromnej materskej a základnej školy Dráčik. Pomoc ponúkame obciam a mestám, boli by sme radi, keby svoje škôlky pre ľudí z prvej línie otvorili," uviedla Zuzana Lafférsová, riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu kraja.



Dve zariadenia momentálne navštevuje 23 detí. Túto formu opatrovania za prísnych hygienických podmienok povolil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a je určená výhradne pre deti zdravotníckeho personálu a záchranných zložiek.



"Maximálny počet detí v jednej triede je päť a sú rozdelené do skupín tri až šesť rokov alebo sedem až desať rokov tak, aby vzájomne neprichádzali do kontaktu a na každé dieťa bola k dispozícii plocha najmenej 12 štvorcových metrov herne," doplnila Eva Cvitkovičová, ktorá projekt opatrovania detí za BBSK koordinuje.



V prípade záujmu o pomoc pri otváraní zariadenia ju môžu samosprávy a záujemcovia kontaktovať na eva.cvitkovicova@bbsk.sk alebo na čísle 0940 625 235.