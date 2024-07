Roky chátrajúci historický objekt v Banskej Bystrici dostáva novú tvár

Banská Bystrica 25. júla (TASR) - Roky chátrajúci historický objekt na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici dostáva novú tvár aj využitie. Rekonštrukciu i prístavbu robí Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a jeho stavebná časť by mala byť hotová do konca tohto roka. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Dodala, že práce postupujú podľa harmonogramu. Kompletne zrekonštruovaná je už fasáda aj interiér pôvodnej historickej budovy, práce aktuálne pokračujú najmä na novej prístavbe. "Hotové už sú zelené strechy, aktuálne pracujeme najmä v interiéri, kde robíme vzduchotechniku a rozvody vody a elektriny. Rovnako sú aj terénne úpravy v areáli, budujeme chodníky a parkovisko," povedal stavbyvedúci Peter Kováč.



Do rekonštrukcie sa vlani na jar pustil kraj prostredníctvom svojho stavebného sociálneho podniku Rozvojové služby BBSK. "Budova bude slúžiť ako administratívne priestory, celý projekt je v hodnote viac ako 2,9 milióna eur a väčšinu zdrojov pokryje komerčný úver," spomenula hovorkyňa.



V rámci projektu na Lazovnej kraj vybuduje 66 kancelárskych miest, celková rozloha areálu je 2374 metrov štvorcových a vznikne tam aj 19 parkovacích miest a priestor so sadovými úpravami a zeleňou.



Historická budova zo začiatku 20. storočia v minulosti slúžila aj pre potreby Detského denného rehabilitačného strediska a od roku 2006 chátrala.