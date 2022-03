Banská Bystrica hľadá dobrovoľníkov do núdzového centra pre utečencov

Banská Bystrica 21. marca (TASR) – V priestoroch telocvične Gymnázia Andreja Sládkoviča (GAS) v Banskej Bystrici vzniklo krátkodobé núdzové útočisko pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý centrum zriadil, hľadá i dobrovoľníkov ochotných poskytovať ľuďom z Ukrajiny v priestoroch centra základnú asistenčnú pomoc. V pondelok o tom informoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



O zriadenie priestoru na núdzové ubytovanie utečencov požiadal kraj Okresný úrad Banská Bystrica, telocvičňa by mala byť pripravená na použitie počas tohto týždňa. Poskytovať bude dočasné núdzové ubytovanie na niekoľko dní, kým štát utečencom nezabezpečí trvalé útočisko. V blízkosti gymnázia tiež v najbližších dňoch vznikne asistenčné centrum, v ktorom bude mať zastúpenie i cudzinecká polícia.



BBSK vyzýva ľudí ochotných pomôcť, aby sa prihlásili ako dobrovoľníci, v rámci núdzového útočiska totiž potrebuje zabezpečiť nepretržitú prevádzku. "Bude potrebné poskytovať základnú asistenciu ľuďom, ktorí tu budú ubytovaní. Poskytnúť im základné informácie, dať im k dispozícii jedlo, nasmerovať ich na sociálne zariadenia," vysvetlil Lunter s tým, že v telocvični bude vždy k prítomný i tlmočník.



V priestoroch telocvične zamestnanci gymnázia v spolupráci so žiakmi vytvorili i detský kútik so zozbieranými hračkami. Ľuďom z Ukrajiny tu budú mať k dispozícii i sociálne zariadenia či jedáleň. "Momentálne je tu 50 postelí, ktoré sú pripravené na to, že keby prišiel jeden plný autobus, mohli by byť ľudia kompletne ubytovaní," uviedol zástupca riaditeľky GAS Dávid Kaňuk. V rámci prevádzky centra budú vypomáhať i zamestnanci školy, ktorí budú prichádzajúcich ľudí pred ubytovaním registrovať.



BBSK už poskytol ubytovanie pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny v štyroch školských internátoch vo Zvolene či Fiľakove. "Taktiež sme otvorili humanitárne centrum v budove bývalého očkovacieho centra v Banskej Bystrici, kde obyvatelia nášho kraja zbierajú materiálnu pomoc. Tej začína byť opäť nedostatok," dodal Lunter. Momentálne sú podľa jeho slov potrebné najmä trvanlivé potraviny, kvalitné oblečenie či deky.