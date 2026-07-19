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BBSK hľadá nového riaditeľa Podpolianskeho osvetového strediska
Kvalifikačným predpokladom na tento post je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. júla (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vyhlásil výberové konanie na post riaditeľa Podpolianskeho osvetového strediska (POS) vo Zvolene. Riaditeľ Jaroslav Černák na vlastnú žiadosť ukončil pracovný pomer dohodou. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).
Kvalifikačným predpokladom na tento post je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Uchádzač by mal mať vykonávanú odbornú prax, a to minimálne jeden rok v organizácii pôsobiacej v oblasti kultúry a umenia. Výhodou je aj prax v regionálnom osvetovom stredisku.
Záujemca okrem prihlášky do výberového konania pripojí aj prílohy. Jednou z nich je písomný materiál, konkrétne Koncepcia rozvoja Podpolianskeho osvetového strediska do budúcnosti. „Cieľom BBSK ako zriaďovateľa kultúrnej inštitúcie je zabezpečiť rozvoj kultúry a umenia, ochranu, obnovu a prezentáciu kultúrneho dedičstva prostredníctvom estetického a vizuálneho zážitku,“ objasňuje BBSK. Podotýka, že tak chce zvyšovať kvalitu a záujem zo strany verejnosti. Všetko by malo byť zachytené v predloženom projekte, ktorý sa predkladá v písomnej forme na päť rokov. „Projekt musí byť po obsahovej stránke zrozumiteľný, vecný, realizovateľný, finančne udržateľný a merateľný,“ zdôrazňuje kraj.
Písomnú prihlášku do výberového konania môžu záujemcovia zasielať do 23. júla v zalepenej obálke s označením Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Podpolianskeho osvetového strediska na adresu BBSK.
POS sa zaoberá rozvojom kultúrneho spôsobu života v podmienkach miest a obcí v územnom obvode okresov Detva, Krupina a Zvolen. Ďalej organizuje aj súťaže, výstavy a prednášky. Súčasťou jeho činnosti sú aj tradičná kultúra, umelecké slovo a vizuálne umenie.
Kvalifikačným predpokladom na tento post je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Uchádzač by mal mať vykonávanú odbornú prax, a to minimálne jeden rok v organizácii pôsobiacej v oblasti kultúry a umenia. Výhodou je aj prax v regionálnom osvetovom stredisku.
Záujemca okrem prihlášky do výberového konania pripojí aj prílohy. Jednou z nich je písomný materiál, konkrétne Koncepcia rozvoja Podpolianskeho osvetového strediska do budúcnosti. „Cieľom BBSK ako zriaďovateľa kultúrnej inštitúcie je zabezpečiť rozvoj kultúry a umenia, ochranu, obnovu a prezentáciu kultúrneho dedičstva prostredníctvom estetického a vizuálneho zážitku,“ objasňuje BBSK. Podotýka, že tak chce zvyšovať kvalitu a záujem zo strany verejnosti. Všetko by malo byť zachytené v predloženom projekte, ktorý sa predkladá v písomnej forme na päť rokov. „Projekt musí byť po obsahovej stránke zrozumiteľný, vecný, realizovateľný, finančne udržateľný a merateľný,“ zdôrazňuje kraj.
Písomnú prihlášku do výberového konania môžu záujemcovia zasielať do 23. júla v zalepenej obálke s označením Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Podpolianskeho osvetového strediska na adresu BBSK.
POS sa zaoberá rozvojom kultúrneho spôsobu života v podmienkach miest a obcí v územnom obvode okresov Detva, Krupina a Zvolen. Ďalej organizuje aj súťaže, výstavy a prednášky. Súčasťou jeho činnosti sú aj tradičná kultúra, umelecké slovo a vizuálne umenie.