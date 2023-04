Banskobystrický kraj hľadá majiteľov prebytočnej techniky cestárov

Banská Bystrica 14. apríla (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) hľadá nových majiteľov prebytočnej techniky Banskobystrickej regionálnej správy ciest. Vyhlásil obchodnú verejnú súťaž na predaj hnuteľného majetku "cestárov", ktorá trvá do 4. mája. Informuje o tom kraj na svojej webovej stránke, kde sú zverejnené aj podrobnejšie informácie pre záujemcov.



Ako BBSK konkretizoval, ide o píly, kosačky, autá, valce či elektrocentrálu, celkovo o vyše 70 kusov prebytočnej techniky. Rozhodujúcim kritériom je najvyššia navrhovaná kúpna cena a uprednostnený bude účastník, ktorý ju ponúkne spolu za všetky položky majetku minimálne v hodnote stanovenej primeranej ceny, čiže 65.596 eur. Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke a na adresu Úradu BBSK ho môže doručiť aj jednotlivo na konkrétny majetok zvlášť.



"Uchádzač je povinný zložiť na bankový účet vyhlasovateľa sumu vo výške 50 eur na každú položku majetku zvlášť ako zábezpeku, ktorá musí byť pripísaná na účet najneskôr 4. mája," doplnil kraj. Neúspešným uchádzačom ju vráti na účet do 14 dní po otvorení obálok, ktoré sa má uskutočniť 11. mája o 9.00 h. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže zašle všetkým uchádzačom do 90 dní odo dňa jej vyhlásenia.