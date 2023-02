Banskobystrický kraj hľadá projektanta pre nový areál v Detve

Banská Bystrica/Detva 6. februára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vyhlásil v spolupráci s komorou architektov medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž na projekt novostavby Centra tradičnej kultúry v Detve. Svoje portfóliá môžu architektonické ateliéry i jednotlivci prihlasovať do 24. februára 2023.



"BBSK má záujem vybudovať v Detve nový areál Centra tradičnej kultúry ako pobočky svojho Podpolianskeho osvetového strediska. Pozemok na stavbu poskytlo mesto Detva," uviedol BBSK.



"Ide o tretiu súťaž podobného typu, ktorú v našom kraji robíme, podobným spôsobom sme našli najlepšie riešenie pre využitie budovy Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej či budovy niekdajšieho gymnázia na sídlisku Sekier-Lipovec vo Zvolene," doplnil.



Celkom nový areál v historickej časti Detvy by mal slúžiť ako kancelárske, workshopové a výstavné priestory s tanečnou sálou s javiskom, dielňami a ubytovacími kapacitami s príslušenstvom.



Areál bude obsahovať vnútorné aj vonkajšie priestory na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia pre deti i dospelých. Centrum bude fungovať aj ako voľná kultúrna infraštruktúra, kde sa budú môcť uskutočniť podujatia rôzneho charakteru. Dnes sa špecializuje na uchovávanie a šírenie vybraných javov tradičnej kultúry, hlavná činnosť organizácie je orientovaná na ľudový spev a hudbu, tanec, výtvarné a remeselné prejavy, tradičnú stravu, spoločenský život a obyčajovú kultúru. V súčasnosti vyvíja svoju činnosť v priestoroch Kultúrneho domu Andreja Sládkoviča v Detve, ktoré nie sú pre rozširujúce sa aktivity Centra tradičnej kultúry dostatočné.



"V súčasnom období, keď tradičné staviteľstvo v urbanizme sídiel zaniká, by mal byť objekt vzorom a pozitívnou motiváciou aj pre iné projekty. Zároveň ide o príležitosť vytvoriť nový architektonicky zaujímavý prvok na námestí v historickej časti Detvy," doplnil odborný referent pre revitalizáciu Úradu BBSK Juraj Havlík.



Stavba by mala byť ekologická, s nízkymi prevádzkovými nákladmi a využitím obnoviteľných zdrojov energie. Súčasťou projektu budú tiež ubytovacie priestory v podobe štyroch dvojlôžkových izieb so zázemím.