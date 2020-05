Investície do ciest a budov Banskobystrický kraj škrtať nechce

Banská Bystrica 20. mája (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj neplánuje napriek koronakríze šetriť na dôležitých kapitálových výdavkoch. Za najdôležitejšie považuje dať ľuďom prácu, rozhýbať ekonomiku a naďalej plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí aj starostlivosť o zverený majetok. Uskutočniť plánuje napríklad rekonštrukcie ciest či budov.



Chce tak pomôcť nielen zvýšiť komfort svojich obyvateľov, ale podporiť spomínané naštartovanie ekonomiky a zachovanie pracovných miest. Vyplýva to z vyjadrení jeho zástupcov.



„Je nesmierne dôležité, aby sme dokázali pokračovať v rozbehnutých a naplánovaných investíciách, rekonštruovali naše cesty, budovy a dokázali spolufinancovať projekty z eurofondov. Bolo by veľmi nezodpovedné vyhovárať sa na krízu a nehľadať riešenia v prospech obyvateľov kraja a rozhýbania ekonomiky," povedal predseda BBSK Ján Lunter.



„Tento rok zrekonštruujeme rekordných viac ako 400 kilometrov ciest, projektovo sa tiež pripravujeme na masívnu obnovu mostov, z ktorých je množstvo už v havarijnom stave. Naplánované máme investície do školských budov aj do zariadení sociálnych služieb, na ktoré sa nám z európskych zdrojov podarilo získať prostriedky rádovo v miliónoch eur,“ priblížil plány kraja Lunter.



Financovanie kapitálových výdavkov navrhuje BBSK zabezpečiť z dlhodobého investičného úveru, o ktorom budú vo štvrtok rozhodovať krajskí poslanci. Úver by mal byť vo výške 30 miliónov eur s dobou splácania najmenej desať rokov.



„Takýto úver nijako neohrozí finančnú stabilitu kraja. Jeho čerpanie bude rozložené do viacerých rokov a maximálna miera zadlženia v žiadnom z nich nepresiahne 41 percent, čo je aj odhadovaná priemerná úroveň zadlženia všetkých samosprávnych krajov. Zákonný strop je pritom až na úrovni 60 percent. Rovnako sa nebudú navyšovať ročné splátky oproti súčasnosti,“ priblížil riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.



Poukázal aj na výhodné úrokové sadzby, za ktorých sú dnes banky schopné úver poskytnúť. „Je vysoký predpoklad, že v najbližších mesiacoch pôjdu úrokové sadzby výrazne hore, pretože dopyt po pôžičkách narastie. Ak by sme s úverom čakali, pripravili by sme kraj o možnosť čerpať lacné finančné zdroje,“ doplnil Hollý.



Peniaze z úveru budú pritom určené výhradne na kapitálové investičné akcie, rozpočet na bežné výdavky, chod úradu či dotácie kraj zoškrtal o viac ako 6,3 milióna eur.



Koronakríza priniesla pre BBSK priame náklady na zabezpečenie ochranných prostriedkov v sume viac ako 700 000 eur či výpadok na daňových príjmoch odhadovaný až vo výške 32 miliónov eur.