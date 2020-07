Naď poslancov ubezpečoval, že na Sliači chce zachovať civilnú dopravu

Banská Bystrica 6. júla (TASR) – Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) predstúpil v pondelok pred poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja, aby im potvrdil zámer zachovať civilné lety na letisku Sliač aj po plánovanej niekoľkoročnej rekonštrukcii vojenskej časti letiska.



Ešte v máji totiž krajskí poslanci v spoločnom vyhlásení adresovanom vláde, ministerstvám obrany a dopravy žiadali, aby sa civilná letecká doprava zakomponovala do projektu rekonštrukcie letiska v súvislosti s modernizáciou leteckej základne, ktorá sa má uskutočniť v rokoch 2021 až 2023. V opačnom prípade by banskobystrický región prišiel o strategický bod svojho rozvoja.



„Faktom je, že minulá vláda s civilným letectvom na letisku Sliač nepočítala, čo som sa dozvedel len tak mimochodom, počas stretnutia projektového tímu. Okamžite som rokoval s vedením župy, primátorom krajského mesta, ministrom dopravy a brífoval som premiéra s jediným cieľom – modernizovať letisko Sliač so zachovaním civilnej prepravy," zdôraznil pred poslancami Naď.



Ministra mrzí, že na zasadnutie Zastupiteľstva BBSK neprišli najväčší kritici a nevyužili možnosť položiť mu otázky priamo, ale „asi skôr uprednostňujú formu komunikácie cez blogy."



„Rezort obrany a dopravy spolu s BBSK a primátormi okolitých miest intenzívne komunikujeme a máme spoločný cieľ – zachovať civilnú dopravu na Sliači. Máme 14 čiastkových projektov, ktoré chceme zrealizovať do polovice roku 2023, aby sme letisko mohli prispôsobiť na príchod stíhačiek F-16, ktoré budú mať na Sliači svoju základňu. Chceme, aby letisko patrilo medzi tie na svete, ktoré majú vojenskú aj civilnú časť na jednej vzletovej a pristávacej dráhe," konštatoval na brífingu minister obrany.



Sumu projektu rekonštrukcie letiska nešpecifikoval, ale ako poznamenal, 55 miliónov eur, ktoré avizovala predošlá vláda, dokonca vo vládnom materiáli, je nereálna. Žiadne realizačné plány neurobila, nepočítala s civilnými letmi, podľa Naďa bude celková suma vyššia.



Ako zhrnul, medzi najväčšie výzvy, ktoré pred zachovaním civilnej časti letiska Sliač stoja, patria medzinárodno-právne otázky súvisiace so stupňom utajenia, vojensko-technické riešenia spoločného fungovania vojenskej a civilnej časti a financovanie rozsiahleho projektu, ktorý má pokračovať ďalšími fázami v podobe rozširovania a rozvoja letiska až do roku 2030.



„Zachovanie civilnej časti letiska je pre BBSK absolútnou prioritou. V kraji nemáme diaľnice, len rýchlostné cesty, železničná sieť si pýta modernizáciu a každý ďalší spôsob dopravy do našich regiónov je pre ľudí dôležitý. Ide pritom nielen o záležitosť cestovného ruchu, ale i podporu ekonomiky a podnikania," reagoval šéf kraja Ján Lunter.



Preprava na letisku Sliač má byť pre rekonštrukciu ukončená k 31. decembru tohto roka, s obnovením sa počíta v roku 2023. Pred spustením prevádzky musí letisko prejsť certifikáciou, ktorú vykonajú orgány európskeho letectva a Severoatlantickej aliancie.