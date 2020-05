Banskobystrický kraj je druhou najotvorenejšou samosprávou

Banská Bystrica 5. mája (TASR) – Druhou najotvorenejšou krajskou samosprávou na Slovensku je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Vyplýva to z hodnotenia organizácie Transparency International Slovensko (TIS), ktoré zverejnila v utorok a BBSK v jej rebríčku obsadil druhé miesto.



Znamená to posun o tri pozície v porovnaní s rokom 2017, keď sa uskutočnili posledné krajské voľby. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK s tým, že kraj zaznamenal najvýraznejšie plusy v oblasti zlepšenia predaja a prenájmu majetku, v personálnej politike či mediálnej oblasti.



"Po nástupe do úradu sme si transparentnosť vytýčili ako jednu z absolútnych priorít. Župy majú veľkú zodpovednosť nielen za jednotlivé kompetencie, ale predovšetkým za finančné zdroje, ktoré patria občanom. Preto občania majú právo mať prehľad o tom, kto a ako s ich peniazmi pracuje, či sú využívané s tými najlepšími úmyslami," konštatoval šéf kraja Ján Lunter.



TIS hodnotila 11 oblastí a BBSK sa podľa nej radí medzi najväčších skokanov, čo ukazuje, že súčasné vedenie presadzuje otvorenejší prístup k verejnej kontrole. Zdrojom pre hodnotenie bola najmä oficiálna webová stránka kraja, portál pre verejné obstarávanie, dotazníky a "župné" médiá.



"Posun o tri priečky v porovnaní s rokom 2017 vyjadruje skvelú prácu, ktorú ľudia na župe odvádzajú. Vo viacerých ukazovateľoch sme dosiahli v porovnaní s inými krajmi nadpriemerný výsledok, napríklad v oblasti predaja a prenájmu majetku, prístupu k informáciám či personálnej politiky. TIS ocenil náš poradovník čakateľov na sociálnu službu, ktorý je verejne dostupný a významne tak znižuje priestor pre protekciu či úplatky," doplnil riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.