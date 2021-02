Väčšina končiaci stredoškolákov v BBSK sa vráti do škôl

Banská Bystrica 5. februára (TASR) - Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) dajú žiakom posledných ročníkov svojich študijných a učebných odborov možnosť vrátiť sa od pondelka (8. 2.) prezenčne do lavíc. Vyžadovať budú od nich negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 a čestné prehlásenie o bezinfekčnosti od rodiča. TASR o tom v piatok informovala vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici Lenka Štepáneková.



V nadväznosti na rozhodnutie vlády BBSK umožní končiacim stredoškolákom návrat do škôl. Ak regionálni hygienici nerozhodnú inak, otvoria pre nich aj školské jedálne.



"Zatvorené naďalej zostávajú školské internáty s výnimkou dvoch zdravotníckych škôl, kde je ubytovanie umožnené za sprísnených podmienok tak, že na jednej izbe je len jeden študent. Už dnes vieme, že zatvorené internáty budú mať vplyv i na prevádzku samotných škôl, napríklad Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho či Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici majú drvivú väčšinu žiakov ubytovaných na internátoch a od pondelka tak do školy zrejme nenastúpia," konštatoval riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK Miroslav Martiš.



Zatvorené zatiaľ zostanú i stredné školy v Žarnovici a Žiari nad Hronom, kde ich otvorenie neodporučil regionálny úrad verejného zdravotníctva.



"Žiaci sa pri nástupe do školy musia preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako sedem dní a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti od rodiča. Test si musia zabezpečiť vo verejne dostupných odberových miestach. Od 19. februára však počítame so spustením odberových miest vo viacerých školách," doplnil Martiš. Zdôraznil, že kraj vybavil 3207 zamestnancov stredných škôl respirátormi.



Spolu s otvorením škôl dochádza od 8. februára k zmene v cestovných poriadkoch prímestskej autobusovej dopravy SAD Zvolen a SAD Lučenec. Bude premávať v rozšírenom prázdninovom režime rovnako, ako tomu bolo vlani v novembri. Pribudnú teda ranné a popoludňajšie spoje, zabezpečujúce dopravu detí do škôl. Aktuálne cestovné poriadky budú dostupné na weboch dopravcov.