Banskobystrický kraj chce pre centrum kultúry v Detve nové priestory

Banská Bystrica 2. januára (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) chce pre Centrum tradičnej kultúry v Detve nové priestory. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková. V súčasnosti sídli centrum v priestoroch Kultúrneho domu v Detve, kraj však na jeho činnosť plánuje zabezpečiť prezentačný pracovný priestor.



Centrum tradičnej kultúry v Detve je pobočka Podpolianskeho osvetového strediska a vzniklo koncom roka 2020. Špecializuje sa na výskum a dokumentáciu vybraných javov tradičnej kultúry a ich sprístupnenie odbornej i laickej verejnosti. Má troch zamestnancov a jeho činnosť sa orientuje na spev, hudbu, tanec, výtvarné a remeselné prejavy, tradičnú stravu, spoločenský život a obyčajovú kultúru. „Tento jedinečný projekt so zásahom do celého nášho kraja na základe svojich aktuálnych a budúcich aktivít potrebuje svoje priestory. Na tomto fakte sa zhodli aj krajskí poslanci z Detvianskeho okresu a vyčlenili z investičného finančného balíka pre okres Detva na rok 2022 sumu 80.000 eur,“ spomenula hovorkyňa. Ako poznamenala, peniaze sú určené na vykúpenie pozemkov a projektovú dokumentáciu tradičnej budovy lazníckeho charakteru v tvare U.



Pripomenula tiež, že v novom roku riaditeľ Podpolianskeho osvetového strediska začne rozhovory s mestom Detva o spolupráci na tomto projekte. Nájsť by mali pozemok pre budovu centra tradičnej kultúry. „Ikonické prostredie pre plánovanú budovu z pohľadu funkčnosti a aktivít by bolo v priestoroch amfiteátra v Detve, kde bývajú aj Folklórne slávnosti pod Poľanou,“ podotkla s tým, že ak tento zámer nevyjde, budú hľadať v regióne iný vhodný priestor na výstavbu budovy lazníckeho charakteru.



Štepáneková zdôraznila, že budova by mala obsahovať priestor pre kancelárie, ubytovanie, semináre, detské letné tábory i spoločenské a kultúrne podujatia tradičného charakteru. „Plánovaná je aj výstavba rôznych dielní, ako kováčska, tesárska, tkáčska, hrnčiarska,“ vymenovala.



Ako dodala, v tomto roku sa budú realizovať hľadanie a výkup pozemkov pod budovu, spracovanie projektovej dokumentácie a postupne sa prejde k stavebnému konaniu a uskutočneniu. „Na Slovensku takéto centrum existuje v Myjave v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. BBSK chce túto našu inštitúciu podporiť a veríme, že bude prínosom pre celý kraj v oblasti kultúry aj pre budúce generácie,“ ukončila hovorkyňa.