Banskobystrický kraj dal vypracovať dokumentáciu na obchvat Detvy

Detva 9. decembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zmluvne zabezpečil spoločnosť na vypracovanie dokumentácie na výstavbu obchvatu Detvy. O jeho stavaní sa začalo hovoriť hlavne v súvislosti s novým priemyselným parkom, ktorý vznikol v strede Detvy. „Cieľom je vypracovať štúdiu, vypracovať dokumentáciu, získať územné rozhodnutie a zastabilizovať územie na ďalší rozvoj,“ uviedla pre TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Či však tento obchvat bude, zatiaľ nie je známe. „V súčasnosti pokračuje výber vhodnej možnosti na základe viacerých kritérií. Cieľom je preštudovanie vhodného vedenia novej cesty III. triedy s napojením na existujúcu cestnú sieť v nezastavanom území mesta Detva,“ pripomína s tým, že nová trasa má vyhovovať súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu v danom prepojení a previesť ťažkú nákladnú dopravu mimo centra mesta.



Podľa hovorkyne v súčasnosti nie je známa výška investičných nákladov na obchvat. „Tá bude zrejmá až po dopracovaní dokumentácie na územné rozhodnutie. Pôjde však len o orientačný rozpočet, ktorý bude presný až v štádiu dokumentácie na uskutočnenie stavby,“ doplnila s tým, že BBSK sa finančne podieľa sumou viac ako 85.000 eur na projektovej príprave.



„Záujmom Banskobystrického samosprávneho kraja je zároveň pritiahnuť na Podpoľanie nových investorov, s ktorými by prišli aj nové pracovné miesta pre región s vysokou nezamestnanosťou. Preto vstúpil do komunikácie s vedením mesta Detva a mestskými poslancami,“ podotkla hovorkyňa kraja.



Detvianske mestské zastupiteľstvo sa bude zaoberať požiadavkou spoločnosti Punch Precision Detva na rokovaní, ktoré bude vo štvrtok (10. 12.). Tá žiada, aby do územného plánu mesta, ktorý v súčasnosti pripravujú, zaradili aj rozšírenie ich súčasnej priemyselnej zóny. S tým súvisí i plánovaný obchvat Detvy. „Ak sa park rozšíri, doprava by nemala zaťažiť centrum Detvy, pretože bude odvedená na obchvat,“ spresnila Štepáneková.



„Aby mal obchvat zmysel, museli by sa súčasné firmy, ktoré v parku sú, rozrastať. Ak sa má stavať obchvat Detvy, poslanci detvianskeho mestského zastupiteľstva musia schváliť rozšírenie priemyselného parku,“ povedal podpredseda BBSK Roman Malatinec s tým, že kraj dáva súhlasné stanovisko na rozšírenie priemyselnej zóny, pretože je to rozvoj pre región. „Ak to zamietnu poslanci mesta Detvy, ktorí to zvažujú z viacerých dôvodov, mali by pozerať na to, že Detva je okresné mesto,“ ukončil.