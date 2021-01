Banskobystrický kraj môže na očkovanie proti COVID-19 nasadiť 25 tímov

Banská Bystrica 25. januára (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je pripravený na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 nasadiť 25 vakcinačných tímov. V rámci nedávno prezentovanej krajskej očkovacej stratégie BBSK vyriešil aj distribúciu vakcín, ktoré si vyžadujú skladovanie pri extrémne nízkych teplotách. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková.



Okrem zabezpečenia 25 vakcinačných tímov sa BBSK predbežne dohodol aj na skladovaní očkovacej látky spoločnosti Pfizer/BioNTech v nemocniciach v Banskej Bystrici a v Lučenci. „Vakcíny je potrebné do doby použitia uchovávať pri teplote až mínus 90 stupňov Celzia. Uvedené nemocnice by sa tak stali distribučnými centrami pre jednotlivé ambulancie, ktoré môžu vakcínu uchovávať pri nulovej teplote po dobu maximálne piatich dní,“ vysvetlila Štepáneková.



„S návrhom krajskej očkovacej stratégie a žiadosťou o usmernenie a spoluprácu sme sa minulý týždeň obrátili na ministerstvo zdravotníctva. Zatiaľ nemáme žiadnu reakciu, ale veríme, že ministerstvo podanú pomocnú ruku neodmietne,“ uviedol podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Lekár BBSK Jozef Botka zdôraznil, že rýchlosť očkovania je v boji s pandémiou nového koronavírusu kľúčová. „Ak platí prezentovaný harmonogram dodávok jednotlivých vakcín na Slovensko, tak najneskôr od apríla musíme počítať okrem už spomínaných 25 očkovacích tímov aj s vytvorením veľkokapacitných očkovacích centier,“ povedal Botka s tým, že kraj má základnú predstavu, ako by mali tieto centrá vyzerať.



BBSK sa obracia aj na mestá v kraji, aby ponúkli svoje priestory na zriadenie veľkokapacitných očkovacích centier. Podľa Ondreja Luntera je s prípravou potrebné začať čo najskôr, aby sme ako krajina boli pripravení, keď budú očkovacie látky dostupné vo väčších množstvách. Vakcinácia proti ochoreniu COVID-19 sa v BBSK aktuálne uskutočňuje len v dvoch očkovacích miestach vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici a v nemocniciach v Rimavskej Sobote a v Žiari nad Hronom.