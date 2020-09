Banskobystrický kraj ocenil 52 pedagógov stredných škôl

Banská Bystrica 11. septembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj v týchto dňoch ocenil prácu 52 pedagogických zamestnancov a zamestnankýň stredných škôl, gymnázií, majstrov odborných výcvikov i vychovávateľov v školských internátoch. Slávnostné stretnutia pri príležitosti ich odchodu do dôchodku sa konali v Banskej Bystrici a Lučenci. TASR o tom v piatok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK s tým, že oceňovanie sa konalo po druhý raz.



„Progres a blahobyt celého národa nikdy neboli tvorené iba z práce niekoľkých historických dejateľov. Práve naopak – tí, ktorí svojou každodennou odovzdanou prácou po troške ovplyvňujú svoje okolie, stoja za tým, že sa naša spoločnosť vyvíja a rastie," uviedol podpredseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že povolanie pedagóga je jedno z najviac nedocenených.



Podpredseda BBSK ocenených vyzval, aby ich oficiálny koniec profesijného života neodradil od snahy pričiniť sa o usmerňovanie budúcnosti našej spoločnosti.



„Bol by som nerád, ak by ste nadobudli pocit, že vaše skúsenosti a názory nie sú viac potrebné, že o ne nie je záujem. Pretože to tak nie je. Vy ste tí, ktorí nás dokážu varovať pred chybami a skratkovitými riešeniami prinášajúcimi krátkodobé blaho, no dlhodobú strasť," reagoval Lunter.



Podľa neho mnohé školy BBSK sa pravidelne objavujú v popredí rebríčku stredných škôl.