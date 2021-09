Banskobystrický kraj ocenil pred dôchodkom 55 zamestnancov škôl

Banská Bystrica 8. septembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) po tretí raz ocenil 55 zamestnancov stredných škôl a školských zariadení pred ich odchodom do dôchodku. O slávnostnom podujatí informovala TASR v stredu vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici Lenka Štepáneková.



„Plaketu, ďakovný diplom, kvet i balíček regionálnych produktov si v utorok (7. 9.) prevzalo z rúk podpredsedu BBSK Ondreja Luntera osobne 32 z celkového počtu 55 ocenených zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v kraji,“ uviedla Štepáneková.



„Učitelia sú po rodičoch najdôležitejšou morálnou autoritou, preto musia byť žiakom majákom, kým sami nedozrejú na to, aby sa zvládli orientovať a plynulo pohybovať vo svete. Ich práca nezačína a nekončí len odovzdaním vedomostí či odzvonením vyučovacej hodiny. Vľúdny pedagóg dokáže intuitívne identifikovať potreby svojich žiakov, vypočuť a poskytnúť im emočné útočisko, poradiť a navigovať ich v mätúcom svete,“ reagoval Ondrej Lunter.



Uplynulý školský rok bol rokom zmien, ktoré si vyžiadala pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené dištančné vyučovanie.



„Tak, ako pre mnohých rodičov, určite aj pre pedagógov bol prechod na digitalizovanú spoločnosť a nedávne online vyučovanie neľahký. Čo bolo ešte len nedávno predmetom usilovného listovania v hrubých knihách, je v dnešnej dobe jeden klik. To, že sa dokázali na túto zmenu adaptovať, je obdivuhodné,“ adresoval učiteľom podpredseda Ondrej Lunter.