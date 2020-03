Banskobystrický kraj zatvára všetky svoje knižnice, múzeá aj galérie

Banská Bystrica 9. marca (TASR) – Od pondelka až do odvolania zostávajú zatvorené všetky kultúrne inštitúcie, čiže knižnice, múzeá, galérie, divadlá i osvetové strediská v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Plánované stretnutia s počtom účastníkov vyšším ako desať sú až do odvolania zrušené. Rozhodol o tom v pondelok krízový štáb kraja v rámci preventívnych opatrení, ktorými chce prispieť k spomaleniu šírenia nového koronavírusu. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK s tým, že štáb bude zasadať každý deň v ranných hodinách až do odvolania a situáciu priebežne vyhodnocovať.



"V prípade prvého potvrdeného prípadu nového koronavírusu v BBSK župa okamžite preruší výučbu na všetkých stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti," zdôraznila Štepáneková.



"K týmto opatreniam sme pristúpili nie preto, aby sme šírili paniku, ale preto, aby sa šírenie nového koronavírusu na Slovensku spomalilo. Z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie vieme, že približne desať percent pacientov s koronavírusom si vyžaduje akútnu zdravotnú starostlivosť. Preventívne opatrenia krivku nárastu počtu ochorení spomalia," konštatoval predseda BBSK Ján Lunter.



Podľa rozhodnutia krízového štábu kraja zamestnanci všetkých zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorí boli v posledných desiatich dňoch na akejkoľvek zahraničnej ceste, majú povinnosť zostať najbližších sedem dní v domácej karanténe. Rovnako i študenti stredných škôl, ktorí boli za posledných desať dní v zahraničí, dostanú usmernenie nenavštevovať školu počas siedmich dní a zdržiavať sa doma.



Vo všetkých budovách, kde sídlia krajské inštitúcie, sa bude vykonávať zvýšená sanitácia. Kraj tiež objedná u autobusových dopravcov pravidelnú dennú dezinfekciu autobusov prímestskej verejnej dopravy na vlastné náklady.



K už vydanému zákazu návštev vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb, ktoré patria pod kraj, pribudne aj pokyn vytvoriť vo svojich priestoroch karanténne miestnosti. Vedenie kraja bude rokovať s riaditeľmi všetkých nemocníc na svojom území o zabezpečení priestorov pre karanténu.