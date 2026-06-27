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BBSK: Kraj prijal v ZSS pre vlnu horúčav viaceré preventívne opatrenia
V súvislosti s horúčavami v krajských ZSS posilnili pitný režim i aktívny dohľad nad príjmom tekutín.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. júna (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) prijal v súvislosti s aktuálnou vlnou horúčav vo svojich zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) viaceré preventívne opatrenia. Posilnený bol pitný režim klientov, upravené boli denné aktivity a zvýšený bol i zdravotný dohľad so zameraním na sledovanie príznakov dehydratácie, prehriatia či zhoršenia chronických ochorení. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jana Čunderlíková.
V súvislosti s horúčavami v krajských ZSS posilnili pitný režim i aktívny dohľad nad príjmom tekutín. Personál klientom častejšie pripomína potrebu dodržiavania pitného režimu a pri rizikových osobách sleduje a zaznamenáva ich denný príjem tekutín. Upravené boli aj denné aktivizačné činnosti, fyzické a vonkajšie aktivity boli presunuté na ranné hodiny.
„V čase od približne 11.00 do 16.00 h sa pobyt na priamom slnku prijímateľom neodporúča. Pri pobyte vonku sa dbá na tienenie, pokrývky hlavy, dopĺňanie tekutín, ochranu pokožky prostredníctvom opaľovacích krémov s vysokým faktorom ochrany,“ priblížila Čunderlíková.
Opatrovateľský personál v zariadeniach počas horúčav aktívne dohliada aj na to, aby mali klienti ľahké a materiálovo vzdušné oblečenie. Opatrovatelia a zdravotné sestry tiež častejšie kontrolujú zdravotný stav prijímateľov. „Sledujú príznaky prehriatia, úpalu, zmeny tlaku, závraty či zhoršenie chronických diagnóz,“ vysvetlila Čunderlíková.
BBSK je zriaďovateľom 27 ZSS, ktoré poskytujú sociálne služby pre vyše 2400 klientov. Čiastočne vybavené klimatizáciou v izbách je len jedno zariadenie, ostatné klimatizáciu v izbách nemajú. Niektoré ZSS využívajú v spoločných priestoroch alebo na izbách mobilné klimatizácie, ako ochranu používajú aj žalúzie a ventilátory.
„Niektoré ZSS klimatizáciu ani nepotrebujú, nakoľko sa nachádzajú v horskom prostredí, alebo sídlia v historických a kamenných budovách, ktoré zabezpečujú dostatočnú ochranu pred teplom,“ doplnila Čunderlíková.
Zvýšenú pozornosť prevencii zdravotných rizík počas obdobia vysokých teplôt venujú aj centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. V BBSK aktuálne pôsobí desať centier, ktoré zabezpečujú podporu stovkám klientom v ich prirodzenom domácom prostredí. Pracovníci v teréne počas horúčav klientom odporúčajú najmä dodržiavať dostatočný pitný režim, obmedziť pohyb vonku počas najväčších teplôt, nosiť pokrývku hlavy a sledovať príznaky dehydratácie, prehriatia organizmu či zmeny krvného tlaku.
„Zamestnankyne centier počas horúčav intenzívnejšie monitorujú zdravotný stav klientov, realizujú častejšie návštevy alebo telefonické kontakty s osamelo žijúcimi seniormi a klientmi s chronickými ochoreniami. Pri návštevách zároveň sledujú celkový zdravotný stav klientov a upozorňujú ich na možné riziká spojené s vysokými teplotami,“ uviedla Čunderlíková. Pripomenula, že samotné zamestnankyne centier vykonávajú prácu v teréne počas extrémnych teplôt a tiež dodržiavajú preventívne opatrenia na ochranu vlastného zdravia.
V súvislosti s horúčavami v krajských ZSS posilnili pitný režim i aktívny dohľad nad príjmom tekutín. Personál klientom častejšie pripomína potrebu dodržiavania pitného režimu a pri rizikových osobách sleduje a zaznamenáva ich denný príjem tekutín. Upravené boli aj denné aktivizačné činnosti, fyzické a vonkajšie aktivity boli presunuté na ranné hodiny.
„V čase od približne 11.00 do 16.00 h sa pobyt na priamom slnku prijímateľom neodporúča. Pri pobyte vonku sa dbá na tienenie, pokrývky hlavy, dopĺňanie tekutín, ochranu pokožky prostredníctvom opaľovacích krémov s vysokým faktorom ochrany,“ priblížila Čunderlíková.
Opatrovateľský personál v zariadeniach počas horúčav aktívne dohliada aj na to, aby mali klienti ľahké a materiálovo vzdušné oblečenie. Opatrovatelia a zdravotné sestry tiež častejšie kontrolujú zdravotný stav prijímateľov. „Sledujú príznaky prehriatia, úpalu, zmeny tlaku, závraty či zhoršenie chronických diagnóz,“ vysvetlila Čunderlíková.
BBSK je zriaďovateľom 27 ZSS, ktoré poskytujú sociálne služby pre vyše 2400 klientov. Čiastočne vybavené klimatizáciou v izbách je len jedno zariadenie, ostatné klimatizáciu v izbách nemajú. Niektoré ZSS využívajú v spoločných priestoroch alebo na izbách mobilné klimatizácie, ako ochranu používajú aj žalúzie a ventilátory.
„Niektoré ZSS klimatizáciu ani nepotrebujú, nakoľko sa nachádzajú v horskom prostredí, alebo sídlia v historických a kamenných budovách, ktoré zabezpečujú dostatočnú ochranu pred teplom,“ doplnila Čunderlíková.
Zvýšenú pozornosť prevencii zdravotných rizík počas obdobia vysokých teplôt venujú aj centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. V BBSK aktuálne pôsobí desať centier, ktoré zabezpečujú podporu stovkám klientom v ich prirodzenom domácom prostredí. Pracovníci v teréne počas horúčav klientom odporúčajú najmä dodržiavať dostatočný pitný režim, obmedziť pohyb vonku počas najväčších teplôt, nosiť pokrývku hlavy a sledovať príznaky dehydratácie, prehriatia organizmu či zmeny krvného tlaku.
„Zamestnankyne centier počas horúčav intenzívnejšie monitorujú zdravotný stav klientov, realizujú častejšie návštevy alebo telefonické kontakty s osamelo žijúcimi seniormi a klientmi s chronickými ochoreniami. Pri návštevách zároveň sledujú celkový zdravotný stav klientov a upozorňujú ich na možné riziká spojené s vysokými teplotami,“ uviedla Čunderlíková. Pripomenula, že samotné zamestnankyne centier vykonávajú prácu v teréne počas extrémnych teplôt a tiež dodržiavajú preventívne opatrenia na ochranu vlastného zdravia.