Banskobystrický kraj priznáva ojedinelé problémy nového IDS

Banská Bystrica 12. februára (TASR) - Informáciu, že vodiči jazdiaci na prímestských autobusových linkách v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), neboli dostatočne preškolení na nový Integrovaný dopravný systém (IDS), nepovažuje predseda BBSK Ondrej Lunter za úplne pravdivú. Konštatoval to v pondelok v Banskej Bystrici v reakcii na tvrdenia predsedu Výboru Základnej organizácie OZ KOVO Slovenská autobusová doprava (SAD) Lučenec Roberta Molnára o tom, že vodiči neboli na nový systém odborne zaškolení.



"Nedovolili by sme si ísť do takej veľkej zmeny bez toho, aby neprebehli školenia," zdôraznil Lunter. Podľa neho s vedením SAD Zvolen a SAD Lučenec, ktorí zabezpečujú prímestskú dopravu v kraji, boli vytypovaní školitelia z ich zamestnancov, ktorých dvakrát preškolili, a tí mali odovzdať informácie ďalším. Navyše do mobilov posielali inštruktážne video, aby si každý vodič pozrel presný návod. Lunter dodal, že nie je žiadny problém urobiť opakované školenia.



Odborári v súvislosti s novým IDS tiež vyčítali mnohé technické problémy pri zakúpení a tlačení lístka, čo spôsobuje na strane cestujúcich nervozitu a na strane vodičov zasa stres a tlak.



Predseda predstavenstva Organizátor IDS BBSK Radoslav Vavruš priznal ojedinelé výpadky technológií s tým, že ide najmä o tlačiarne.



"Jeden problém je softvérový, kde finalizujeme úpravu softvéru tak, aby pri načítavaní kariet a identifikátorov nedochádzalo k žiadnemu problému pre cestujúceho. Druhým sú tlačiarne. Aj dnes budeme mať stretnutie s dopravcami, máme identifikovanú situáciu, na ktorých zariadeniach, a poznáme približne dôvody, ktoré to môžu spôsobovať. Prejdeme si to," reagoval Vavruš s tým, že cestujúci je v každom prípade vo výhode. Platí pokyn, že ak dôjde k technologickej chybe, cestujúci sa vezie bezplatne.



"Vo všeobecnosti je systém funkčný. Dnes máme 230.000 klientov, ktorí si zakúpili cestovný lístok, zhruba 11.000, ktorí si zakúpili predplatné lístky, a máme viac ako 70.000 registrovaných cestujúcich cez e-shop alebo zákaznícke centrá," uviedol Vavruš.



Lunter dúfa, že "na budúci mesiac budeme hovoriť o tom, že hlavné problémy sa odstránili a dostaneme sa do bežnej operatívy". Pripomenul, že ide o obrovskú zmenu, prácu vodičov si váži a prosí ich o trpezlivosť. BBSK na nich záleží, preto do nových zmlúv zapracovali rýchlejšiu valorizáciu ich miezd a zostávajú im aj benefity v prípade bezplatných lístkov pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.