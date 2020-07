Banskobystrický kraj môže udržiavať cesty k turistickým lokalitám

Banská Bystrica 6. júla (TASR) – Hoci má Banskobystrický samosprávny kraj turisticky atraktívne miesta, už dlhé roky sa obce a mestá či súkromný sektor trápia so stavom komunikácií, ktoré k nim vedú. Kraj im nevedel pomôcť, nemal totiž mandát na údržbu, keďže nebol ich majiteľom alebo nemal v správe tieto cestné telesá.



Krajskí poslanci na dnešnom rokovaní schválili materiál, ktorý prináša možnosť participovať na údržbe a správe významných komunikácií vedúcich k turisticky atraktívnym lokalitám, ktoré sú dlhodobo v zlom stave z dôvodu nejasných majetkových vzťahov.



„Dnes sme našli a schválili spôsob, ako turistickým lokalitám napomôcť a zabezpečiť k nim celoročný kvalitný prístup. Je to malý krok samosprávy, no skutočne veľký krok v praxi. Chceme byť čo najviac v kraji a riešiť skutočné problémy a podnety, čo sa nám aj takýmito opatreniami darí stále viac," konštatoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Jednou z prvých komunikácií, ktoré sa dočkajú zásahu, je komunikácia v Banskej Bystrici vedúca na Šachtičky.



„Som nadšený, že sme moju myšlienku spred roka dokázali zhmotniť do reálneho materiálu, ktorý sme dnes schválili. Vďaka patrí vedeniu kraja a poslancom, ktorí materiál podporili v hlasovaní. Dáva nám to konečne nástroj, ako v teréne pomôcť a zabezpečiť zjazdnosť vybraných komunikácií v stave, v akom si to turisticky atraktívne lokality vyžadujú," zdôraznil krajský poslanec za okres Banská Bystrica Martin Turčan.



„Cesta na Šachtičky je v zlom stave a turisti, ako aj Banskobystričania desiatky rokov doplácajú na majetkovo-právne problémy sťaženým prístupom k vyhľadávanej lokalite. Som rád, že táto tepna k oddychu, relaxu a športovému vyžitiu ľudí dostane možnosť byť udržiavaná zo zdrojov samosprávneho kraja. Toto sú skutočné opatrenia na podporu turizmu, lebo ich okamžite pocítia ľudia," dodal Turčan.



Podobnú formu pomoci dostanú každý rok vybrané komunikácie, napríklad rekreačné stredisko na Prednej Hore v okrese Revúca, stredisko Skalka pri Kremnici, cesta medzi Hriňovou a Detvou cez Skliarovo.