Banskobystrický kraj opraví 14 mostov, plánuje aj investície do škôl

Banská Bystrica 29. mája (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v tomto roku opraví 14 mostov v zlom technickom stave, celková investícia bude predstavovať približne 4,6 milióna eur. Kraj plánuje aj ďalšie investície do vzdelávania, obnovy by sa mali dočkať stredné odborné školy (SOŠ) v Banskej Štiavnici, Zvolene i Banskej Bystrici. Na tlačovom brífingu o tom vo štvrtok počas prestávky v rokovaní krajského zastupiteľstva informoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



Krajskí poslanci sa vo štvrtok v Banskej Bystrici okrem iného zaoberajú aj informatívnou správou o stave mostov na cestách druhej a tretej triedy. „V našej správe je 1039 mostov, k dnešnému dňu máme 251 z nich v havarijnom stave. Prakticky na mesačnej báze musíme niektoré uzatvárať a vznikajú niekoľko desiatok kilometrové obchádzky do práce, do škôl, za lekárom, čo ovplyvňuje kvalitu života ľudí,“ skonštatoval Lunter.



Predseda BBSK pripomenul, že cesty druhej a tretej triedy i mosty dostali kraje do svojej správy od štátu pred vyše 20 rokmi. „Už vtedy boli v zlom stave. Žiaľ, zároveň s povinnosťami starať sa o tieto cesty, sme nedostali adekvátne financie, ktoré by nám umožnili priebežne sa o ne starať tak, aby boli v 100-percentnej kondícii. Tento rok ideme opravovať 14 mostov v celkovej výške investície 4,6 milióna eur. Ale čo je to 14 z 251,“ uviedol Lunter. Ako dodal, stav mostov bol témou aj na ostatnom stretnutí predstaviteľov Združenia SK8, o nastavení financovania a spolupráci pri ich rekonštrukciu budú kraje rokovať aj s rezortom financií.



Poslanci BBSK na štvrtkovom zasadnutí schvaľujú aj spolufinancovanie viacerých investičných projektov financovaných z európskych zdrojov. Ide napríklad o výstavbu a zriadenie Centra tradičnej kultúry v Detve či rekonštrukciu stredných škôl. Približne 7,1 milióna eur na svoju obnovu a modernizáciu vzdelávania by mali získať SOŠ lesnícka v Banskej Štiavnici, SOŠ drevárska vo Zvolene a SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici.



„Za posledných niekoľko rokov sme urobili skutočne modernizačný skok v oblasti vzdelávania. Našim cieľom je moderné vzdelávanie pre trh, aby naša ekonomika v regióne fungovala a ľudia sa z neho nemuseli sťahovať,“ dodal Lunter s tým, že v ostatných rokoch išlo do modernizácie vzdelávania v Banskobystrickom kraji približne 80 miliónov eur.