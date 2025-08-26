< sekcia Regióny
Banskobystrický kraj žiada viac práv v pokutovaní preťažených kamiónov
Podľa súčasného zákona samosprávne kraje môžu na cestu umiestniť váhu, ale nemôžu zastavovať vozidlá. Urobiť tak môže len uniformovaná osoba.
Autor TASR
Vidiná 26. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) žiada pre regionálne samosprávy viac kompetencií pri vážení a pokutovaní preťažených kamiónov. Tranzitná doprava podľa kraja poškodzuje cesty II. a III. triedy, no samosprávne kraje nemajú možnosť preťažené kamióny zastavovať a udeľovať pokuty. Na utorňajšej tlačovej konferencii v obci Vidiná v okrese Lučenec to uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.
Cesty II. a III. triedy, ktoré sú v správe samosprávnych krajov, tvoria podľa Luntera chrbtovú kosť regionálnej dopravy. „Denne ich používajú desaťtisíce ľudí, okrem nich aj tranzitná doprava a kamióny. Tieto cesty sú neúmerne preťažované,“ uviedol Lunter s tým, že výsledkom je rýchlejšie poškodzovanie ciest. Dôvodom je podľa predsedu BBSK nedobudovanie cestnej infraštruktúry zo strany štátu a tiež často preťažené kamióny.
Podľa súčasného zákona samosprávne kraje môžu na cestu umiestniť váhu, ale nemôžu zastavovať vozidlá. Urobiť tak môže len uniformovaná osoba. Pokuty za preťažené vozidlá navyše končia v štátnej kase, a nie u správcu cesty, ktorý znáša náklady na jej údržbu a opravu. BBSK preto navrhuje zmenu legislatívy a chce, aby samosprávne kraje plnili funkciu cestného správneho orgánu. Kraje by tak získali právomoc zastavovať vozidlá, udeľovať pokuty a využiť vyzbierané financie na rekonštrukciu cestnej siete.
„Naším cieľom je, aby sme mali v rukách kompetencie, ktoré nám umožnia reálne chrániť naše cesty. Aby vybrané pokuty zostali v krajoch, kde škoda vzniká a my sme ich tak mohli investovať do opráv poškodených komunikácií,“ vysvetlil Lunter. Dodal tiež, že BBSK spolu so združením Samosprávnych krajov Slovenska (SK8) už predložili pripomienky k novele cestného zákona, spolupracovať budú aj pri príprave paragrafového znenia legislatívnych zmien.
Myšlienku zvýšenia kompetencií pri vážení a pokutovaní preťažených kamiónov víta aj samospráva Vidinej, podľa ktorej problém pociťujú najmä obce a ich obyvatelia. „Ide o hluk, prach aj vibrácie. Problémom je častý prejazd kamiónov, najmä preťažených, ale aj tých, ktoré si skracujú tranzit cez našu obec. Riešením by bolo, ak by župa mala viac právomocí a my ako obce by sme mali kompetenciu merať rýchlosť,“ skonštatoval starosta Vidinej Ján Šupica.
