Banskobystrický kraj zriadil zberné miesto materiálnej pomoci

Banská Bystrica 2. marca (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vyčlenil časť priestorov veľkokapacitného očkovacieho centra na Komenského ulici v Banskej Bystrici pre zberné miesto materiálnej pomoci pre utečencov z Ukrajiny, ktorí sú alebo budú ubytovaní na území kraja. Otvorené bude tri dni v týždni. BBSK ľudí vyzval, aby sa držali zverejnených zoznamov potrebných vecí. TASR o tom v stredu informovala vedúca oddelenia komunikácie úradu kraja Lenka Štepáneková.



„Ľudia, ktorí majú záujem pomôcť, môžu priniesť označené balíčky pripravené podľa zverejneného zoznamu. Zberné miesto bude otvorené tri dni v týždni, vždy v utorok a vo štvrtok od 15.00 do 18.00 h a v sobotu od 9.00 do 12.00 h. Prosíme ľudí, aby balíčky prinášali pokiaľ možno kompletne a riadne označené. Zvýšia tým efektivitu aj rýchlosť pomoci,“ konštatovala Zuzana Úradníčková, vedúca kancelárie predsedu BBSK, ktorá materiálnu pomoc Ukrajincom koordinuje.



„Naša pomoc je zameraná na utečencov, ktorí sa už na území nášho kraja nachádzajú, alebo sem prídu. Primárne budeme balíčkami vybavovať ľudí v ubytovacích zariadeniach kraja a samospráv. Sme však pripravení pomôcť i ďalším, ktorí o to požiadajú. Je dôležité, aby pomoc nebola živelná, ale dobre organizovaná a udržateľná. Boli by sme neradi, ak by po prvotnej vlne solidarity záujem upadol, preto prosíme verejnosť, aby šetrili svoje sily a boli pripravení na to, že konflikt môže trvať aj dlhší čas,“ zdôraznil predseda BBSK Ján Lunter.



V prípade, že sa ľudia chcú zapojiť do pomoci pre Ukrajinu, mali by sa zaregistrovať na https://ktopomozeukrajine.sk/. Kraj odporúča starostom obcí, ktorí organizovali zbierky materiálnej pomoci, aby ich nahlásili na túto adresu.