Krajské centrá práce s mládežou SPACE získali prestížne ocenenie

Banská Bystrica 21. novembra (TASR) - Centrá práce s mládežou SPACE, ktoré vlani v siedmich mestách zriadil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), boli ocenené Národnou cenou kariérového poradenstva. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že služby centier za viac ako rok ich fungovania využilo vyše 900 klientov.



Centrá práce s mládežou SPACE poskytujú mladým ľuďom vo veku 15 až 30 rokov služby kariérového, sociálneho aj psychologického poradenstva. Národnú cenu kariérového poradenstva získali v konkurencii 31 prihlásených služieb z celého Slovenska. Súťaž organizovalo Centrum Euroguidance v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a partnermi, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a rezortom školstva.



"Vnímame to ako prejav dôvery a jasný signál zo strany poroty, že naše služby kariérového poradenstva sú poskytované profesionálne a na vysokej odbornej úrovni. Teší nás to o to viac, že naši odborní pracovníci sa v centrách stretávajú s pozitívnou spätnou väzbou od našich klientov," uviedla Janka Pálková, riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK, pod ktorú projekt centier spadá.



Krajské centrá SPACE začali fungovať na jar minulého roka v siedmich mestách, a to v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Brezne, Lučenci, Revúcej, Rimavskej Sobote a vo Zvolene. Mladým ľuďom sú tu k dispozícii poradcovia, psychológovia, lektori, mentori a kouči i priestory vybavené modernou technikou, kde môžu realizovať svoje nápady. Služby centier doposiaľ využilo viac ako 900 klientov, centrá zrealizovali vyše 2500 individuálnych poradenstiev a takmer 2800 skupinových aktivít.



"Teší ma, že centrá SPACE si našli svojich klientov a že ich prínos ocenili aj odborníci. To je len dôkazom toho, že takáto doplnková služba v systéme chýbala. Chceme totiž mladým vytvoriť čo najlepšie podmienky na to, aby v kraji zostali študovať, pracovať a žiť," skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.