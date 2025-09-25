< sekcia Regióny
Banskobystrickí krajskí poslanci podporili aj cyklotrasu
Druhá etapa cyklotrasy je už majetkovo vyrovnaná a v úseku Hronsek - Vlkanová by mali čoskoro začať prvé stavebné práce.
Autor TASR
Brezno 25. septembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pripravuje ďalšie významné projekty za milióny eur, ktoré zlepšia dopravnú infraštruktúru v regióne pre vodičov aj cyklistov. Zastupiteľstvo BBSK vo štvrtok na výjazdovom zasadnutí v Brezne schválilo kroky, ktoré ich posúvajú dopredu. TASR o tom informovala odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna.
Jeden z týchto projektov sa týka významnej dopravnej tepny v kraji. „Tak ako sme avizovali, plánujeme pokračovať v rekonštrukcii cesty II/527 tentoraz v okrese Veľký Krtíš. Obnova komunikácie už prebehla v okrese Zvolen a aktuálne sa realizuje v okrese Krupina. Táto cesta je dôležitou spojnicou, ktorá prepája južné okresy kraja s krajským mestom, preto patrí medzi naše prioritné investície,“ konštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.
Rekonštruovať a modernizovať sa budú aj úseky cesty II/527 v celkovej dĺžke 6,6 kilometra, a to od Modrého Kameňa cez Dačov Lom po hranicu okresov Veľký Krtíš a Krupina. Ich rekonštrukciou sa zlepší dostupnosť regiónu, doprava bude plynulejšia a bezpečnejšia.
„Projekt je vyčíslený na 5,64 milióna eur, pričom 5,18 milióna eur získa kraj z Programu Slovensko. Zastupiteľstvo schválilo potrebné spolufinancovanie vo výške 451.000 eur,“ doplnila Čierna.
Poslanci zároveň odobrili dofinancovanie aj ďalšieho cestného projektu, ktorý pripravuje kraj, rekonštrukciu komunikácie II/571 medzi obcami Šurice a Pavlovce v okrese Rimavská Sobota v celkovej dĺžke 4,3 kilometra.
„Náklady na projekt predstavujú vyše tri milióny eur. Z Programu Slovensko žiadame o nenávratný finančný príspevok vo výške 2,83 milióna eur, pričom Zastupiteľstvo BBSK schválilo spolufinancovanie sumou 246.800 eur,“ uviedla projektová manažérka z oddelenia riadenia projektov Úradu BBSK Lenka Podbrežná.
O krok ďalej sa posúva i budovanie cyklotrasy Banská Bystrica - Vlkanová - Sliač, ktorej výstavba je rozdelená na tri etapy. Krajskí poslanci vo štvrtok odobrili výkup pozemkov v rámci prvej etapy, v katastrálnom území banskobystrickej Radvane. Ich celková hodnota predstavuje 443.000 eur, výdavky sú hradené zo zdrojov BBSK.
Druhá etapa cyklotrasy je už majetkovo vyrovnaná a v úseku Hronsek - Vlkanová by mali čoskoro začať prvé stavebné práce. Aktuálne ešte prebieha majetkové vyrovnanie pozemkov pre tretiu etapu v katastrálnom území Veľkej Lúky a Rybáre (Sliač).
„Podpora cyklodopravy je pre nás mimoriadne dôležitá. Budovaním cyklotrás vytvárame priestor pre bezpečný pohyb cyklistov a zároveň podporujeme rozvoj udržateľnej mobility v regióne,“ zdôraznil riaditeľ odboru pozemných stavieb a cyklodopravy Úradu BBSK Tomáš Deák.
Jeden z týchto projektov sa týka významnej dopravnej tepny v kraji. „Tak ako sme avizovali, plánujeme pokračovať v rekonštrukcii cesty II/527 tentoraz v okrese Veľký Krtíš. Obnova komunikácie už prebehla v okrese Zvolen a aktuálne sa realizuje v okrese Krupina. Táto cesta je dôležitou spojnicou, ktorá prepája južné okresy kraja s krajským mestom, preto patrí medzi naše prioritné investície,“ konštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.
Rekonštruovať a modernizovať sa budú aj úseky cesty II/527 v celkovej dĺžke 6,6 kilometra, a to od Modrého Kameňa cez Dačov Lom po hranicu okresov Veľký Krtíš a Krupina. Ich rekonštrukciou sa zlepší dostupnosť regiónu, doprava bude plynulejšia a bezpečnejšia.
„Projekt je vyčíslený na 5,64 milióna eur, pričom 5,18 milióna eur získa kraj z Programu Slovensko. Zastupiteľstvo schválilo potrebné spolufinancovanie vo výške 451.000 eur,“ doplnila Čierna.
Poslanci zároveň odobrili dofinancovanie aj ďalšieho cestného projektu, ktorý pripravuje kraj, rekonštrukciu komunikácie II/571 medzi obcami Šurice a Pavlovce v okrese Rimavská Sobota v celkovej dĺžke 4,3 kilometra.
„Náklady na projekt predstavujú vyše tri milióny eur. Z Programu Slovensko žiadame o nenávratný finančný príspevok vo výške 2,83 milióna eur, pričom Zastupiteľstvo BBSK schválilo spolufinancovanie sumou 246.800 eur,“ uviedla projektová manažérka z oddelenia riadenia projektov Úradu BBSK Lenka Podbrežná.
O krok ďalej sa posúva i budovanie cyklotrasy Banská Bystrica - Vlkanová - Sliač, ktorej výstavba je rozdelená na tri etapy. Krajskí poslanci vo štvrtok odobrili výkup pozemkov v rámci prvej etapy, v katastrálnom území banskobystrickej Radvane. Ich celková hodnota predstavuje 443.000 eur, výdavky sú hradené zo zdrojov BBSK.
Druhá etapa cyklotrasy je už majetkovo vyrovnaná a v úseku Hronsek - Vlkanová by mali čoskoro začať prvé stavebné práce. Aktuálne ešte prebieha majetkové vyrovnanie pozemkov pre tretiu etapu v katastrálnom území Veľkej Lúky a Rybáre (Sliač).
„Podpora cyklodopravy je pre nás mimoriadne dôležitá. Budovaním cyklotrás vytvárame priestor pre bezpečný pohyb cyklistov a zároveň podporujeme rozvoj udržateľnej mobility v regióne,“ zdôraznil riaditeľ odboru pozemných stavieb a cyklodopravy Úradu BBSK Tomáš Deák.