Banskobystrický kraj kritizuje nefunkčnosť Fondu na podporu umenia

Banská Bystrica 28. januára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj a jeho kultúrne inštitúcie kritizujú nefunkčnosť Fondu na podporu umenia (FPU) a pozastavenie dotačných schém, bez ktorých je ohrozená existencia aj najväčších kultúrnych podujatí v Banskobystrickom kraji. Od vedenia Ministerstva kultúry (MK) SR tiež žiadajú zastavenie zmeny štatútu FPU, ktorá obmedzí podporu niektorých druhov kultúry. Na utorňajšej tlačovej konferencii to uviedlo vedenie BBSK spolu so 14 riaditeľmi kultúrnych inštitúcií.



BBSK považuje situáciu vo FPU za neudržateľnú, kritizuje jeho dlhodobú nefunkčnosť i plánované zmeny v štatúte fondu. "Navrhované nové znenie štatútu fondu mení pôsobnosť fondu, z podpory by v prípade schválenia vypadla podpora kultúrnoosvetových aktivít a podpora väčšiny aktivít v oblasti tradičnej ľudovej kultúry," skonštatoval podpredseda BBSK pre oblasť kultúry a poslanec Národnej rady SR Roman Malatinec (Hlas-SD).



Vedenie kraja vyzýva rezort kultúry, aby zastavil proces zmien vo FPU. "Pokiaľ tento štatút prejde, tak po faktickom zničení Slovenskej národnej galérie prichádza zlikvidovanie regionálnych kultúrnych inštitúcií," skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.







Kraj tiež pripomína, že Rada FPU by mala mať 13 členov, no v súčasnosti ich je len 10. Podľa Malatinca sa mal funkcie vzdať Slavomír Lopúch, viacerí členovia rady pritom podľa jeho slov nespĺňajú odborné predpoklady na túto funkciu.



Plánovaný nový štatút FPU považujú za neprijateľný aj samotní riaditelia kultúrnych inštitúcií v Banskobystrickom kraji. "Vynecháva špecifické projekty múzeí, galérií a knižníc a takisto kultúrno-osvetovú činnosť, kde je dôležitou súčasťou aj výskumná časť zameraná predovšetkým na prejavy nehmotného kultúrneho dedičstva," uviedla riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska Tatiana Salajová.



Veľkým problémom je podľa BBSK aj nefunkčnosť FPU a pozastavenie dotačných schém fondu. Negatívny dopad to má na všetky oblasti kultúry, a to vrátane najväčších kultúrnych podujatí v Banskobystrickom kraji. Ohrozená je tiež organizácia veľkých folklórnych festivalov, medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica, ktorý sa koná od roku 1977 či najstaršieho divadelného plenérového festivalu na Slovensku s názvom Zámocké hry zvolenské.



"Dnes sme v takej situácii, že od septembra 2024 sú postupne vyhlasované výzvy na rok 2025 a k dnešnému dňu ešte stále nevieme, či môžeme realizovať naše aktivity, ktoré majú tradíciu mena a zmysel vo vzťahu k verejnosti. Nevieme si nastaviť rozpočet, osloviť našich umeleckých partnerov," zhrnula Salajová.