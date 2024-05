V Banskobystrickom kraji chystajú deťom program plný zábavy

Banská Bystrica 28. mája (TASR) - Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí chystajú kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) aj tento rok program plný zábavy, umenia i vzdelávania. TASR o ňom v utorok informoval Marek Mačica z Úradu BBSK.



Verejná knižnica Mikuláša Kováča pripravila 31. mája vo svojej pobočke na banskobystrickom sídlisku Fončorda podnetnú autorskú besedu spojenú s čítaním kníh známeho spisovateľa Daniela Heviera. Podujatie Čítanie pod rozsvietenou čerešňou si doobeda užijú najmä deti a popoludní už aj široká verejnosť. Ukončí ho autogramiáda.



Banskobystrická regionálna správa ciest organizuje 2. júna od 10.00 do 15.00 h Rozprávkový deň detí. V areáli krajských cestárov na Majerskej ceste v Banskej Bystrici si deti môžu prezrieť ich techniku, ale aj posedieť si v sypači alebo traktore. Súčasťou akcie bude jazda vláčikom, hrad na skákanie či penová párty.



V rovnaký deň o 16.00 h pozýva Bábkové divadlo na Rázcestí na rozprávku o medúzke, ktorá sa narodí štvorhranná. Predstavenie je o pochopení vlastnej odlišnosti a tiež odlišnosti ostatných. Je vhodné pre deti od troch rokov.



Interaktívne prednášky pri Lunalóne, tvorivé dielne, súťaže, hlavolamy i pozorovanie Slnka ponúka deťom 4. júna od 9.00 do 17.00 h Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. Vo večerných hodinách sa v hvezdárni môžu tešiť na premietanie animovanej rozprávky v slovenskom i maďarskom jazyku a po zotmení program zakončí pozorovanie nočnej oblohy.



"Aj takto chceme budovať vzťah detí ku kultúre, bádaniu a podnecovať ich zvedavosť. Verím, že si z bohatého programu vyberú, nazbierajú zážitky a do našich inštitúcií a kultúrnych stánkov sa budú rady vracať," konštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.