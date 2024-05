Banskobystrický kraj má riešenie na digitalizáciu úradu

Banská Bystrica 14. mája (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) má už riešenie na digitalizáciu svojho úradu. Priniesol ho hackathon, projekt Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý sa uskutočnil v závere minulého týždňa v Banskej Bystrici. Jeho témou bol Digitálny a efektívny úrad bez papiera a zúčastnilo sa na ňom desať súťažných tímov, ktoré počas 36 hodín hľadali možnosti, ako digitálnou inováciou odbremeniť zamestnancov Úradu BBSK od zbytočných papierov.



"Aj v štátnej a vo verejnej správe vidíme, že Slovensko zaostáva za inými členskými štátmi EÚ. Dobrou správou však je, že sa snažíme zmeniť to, a príkladom môže byť májový hackathon. Zúčastnili sa na ňom mladí ľudia, ktorí vedia a chcú meniť zabehnuté postupy. Z nájdeného riešenia sa tešíme najmä my, úradníci BBSK, lebo aj vďaka tomu budeme môcť pracovať ešte efektívnejšie," konštatoval riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.



Cieľom hackathonu financovaného z plánu obnovy bolo navrhnúť inovatívny systém, ktorý zefektívni tvorbu, správu a sledovanie životného cyklu dokumentov s rešpektovaním procesov a zákonov v prostredí samosprávneho kraja. Súťažné tímy tvorilo dokopy 32 hackerov.



Ako informovali organizátori, zvíťazila skupina študentov "Lwíčkovci". Predstavili efektívne code-ready riešenie, ktoré využíva moderné, otestované technológie s pridaním umelej inteligencie na zaručenie čo najlepšej používateľskej skúsenosti. Riešenie prezentuje aplikáciu na spracovanie a organizáciu dokumentov, odstránenie nadbytočného množstva e-mailov a na zjednodušenie vytvárania zmlúv a normatívnych aktov pomocou šablón.



"Keď sme s kolegami, či už z ministerstva alebo Campus Cowork, chodili po úradoch a vysvetľovali, že niečo ako hackathony a s nimi spojené inovácie majú zmysel, sám som si nevedel predstaviť, že za sebou budeme mať už ôsmy hackathon. Všetci, ktorí na ne chodia, ukazujú, že na Slovensku existuje komunita ľudí, ktorí sú schopní štátnej a verejnej správe priniesť implementovateľné nápady," reagoval produktový manažér MIRRI Vladimír Raučina.



Proces digitalizácie prostredníctvom hackathonov sa začína víťaznou a ocenenou ideou na podujatí a pokračuje časovo a technicky náročnejšou implementáciou, na ktorú sú vyhradené finančné prostriedky vo výške 100.000 eur bez DPH. Deviaty zo série 18 hackathonov MIRRI sa v júni presunie do Bratislavy. Úlohou tímov bude nájsť digitálne riešenie zamerané na automatizované vyhľadávanie vzorových súťažných podkladov a všeobecných obchodných podmienok pre Úrad pre verejné obstarávanie.