V Banskobystrickom kraji môžu zmeniť názvy autobusových zastávok

Banská Bystrica 1. júla (TASR) - Názvy autobusových zastávok v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), ktoré sú už dnes zastarané a nezodpovedajú realite, môžu samosprávy navrhnúť zmeniť. Termín majú do 13. júla. O tejto aktivite Integrovaného dopravného systému (IDS) BBSK informovala v utorok vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.



Na potreby regionálnej autobusovej dopravy slúži v kraji 2366 zastávok. Najčastejšie sú pomenované podľa priľahlých objektov, lokálnych názvov, ale i podľa mien rodín, ktoré v blízkosti žili na lazoch či štáloch.



„Autobusové zastávky v kraji, na ktorých cestujúci nastupujú a vystupujú, majú aj kuriózne názvy. Napríklad Bacúch, č. d. 288, Brezno, Pod zeleným stromom, Hodruša-Hámre, mäsna, Hriňová, Krížne cesty, Sklené Teplice, rekreácia alebo Figa, výkrmňa. Mestá a obce majú do 13. júla jedinečnú príležitosť požiadať o zmenu týchto názvov, ktoré sú zastarané alebo nie sú v súlade s platnou legislatívou,“ konštatovala Štepáneková.



Ako zdôraznil Radoslav Vavruš, predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá zastrešuje regionálnu autobusovú dopravu v kraji, pomenovanie zastávok sa riadi vyhláškou ministerstva dopravy, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o verejnej doprave.



„Tá stanovuje aj to, že názov zastávky môže mať maximálne 30 znakov vrátane medzier, tiež upravuje, že názvy musia byť v súlade s pravidlami slovenského pravopisu. Ku koncu tohto roka pripravujeme plošnú zmenu, v ktorej napríklad zjednotíme používané skratky či doplníme interpunkciu tak, aby zodpovedala súčasným pravidlám. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli osloviť všetkých predstaviteľov miest a obcí a dať im možnosť zmeniť názvy tých zastávok, ktoré si sami určia,“ vysvetlil Vavruš.



Návrhy môžu podávať mestá a obce na území BBSK mailom, na adresu zastavky@idsbbsk.sk. Potrebné je dodržať ustanovenia platnej vyhlášky a takisto odporúčania, aby bol nový názov aktuálny, teda zodpovedajúci súčasným názvom ulíc, objektov. Rovnako, aby bol výstižný, čiže orientačne jednoznačný pre obyvateľov i návštevníkov, a takisto stručný, v súlade s obmedzením na 30 znakov. Zároveň sa treba vyhnúť pomenovaniu podľa názvov obchodných reťazcov či prevádzok, ktoré o pár rokov už nemusia byť realitou.



„Ak by mal návrh na premenovanie zastávky jednotlivec, je potrebné, aby sa obrátil na mesto alebo obec. Individuálne návrhy IDS BBSK nemôže akceptovať,“ dodal Vavruš.