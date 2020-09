Banskobystrický kraj má sprievodcu na fungovanie sociálnych podnikov

Banská Bystrica 7. septembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj pripravil pre samosprávy obcí a ďalších záujemcov o sociálne podnikanie sprievodcu, ktorý ich prevedie celým procesom založenia a fungovania sociálneho podniku. TASR o tom v pondelok informovala vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Lenka Štepáneková s tým, že brožúra ich prehľadne prevedie základnými pojmami a vysvetlí, čo je to sociálne podnikanie a prečo s ním začať. Je dostupná v online verzii na stránke rabbsk.dobrykraj.sk. V tlačenej podobe ju bude BBSK bezplatne distribuovať všetkým mestám a obciam na svojom území.



„Spísali a vysvetlili sme všetky kroky, ktoré sú potrebné na založenie a rozbehnutie sociálneho podniku, tiež popisujeme, ako získať zákazky vo verejnom obstarávaní. Rovnako v brožúre záujemcovia nájdu prehľad toho, čo ako samosprávny kraj najviac obstarávame a v ktorých oblastiach by sme tak vedeli ich budúcemu sociálnemu podniku pomôcť so získaním zákaziek," vysvetlil Milan Vaňo, špecialista na sociálnu ekonomiku Rozvojovej agentúry BBSK.



V sociálnych podnikoch vidí kraj veľký potenciál, poskytuje im preto možnosť zapojiť sa do verejných obstarávaní vo vyššej miere, ako prikazuje zákon.



„Legislatíva zohľadňuje sociálne hľadisko v tom, že samosprávam ukladá povinnosť za určitých podmienok minimálne šesť percent obstarávaných zákaziek vyčleniť registrovaným sociálnym podnikom, chráneným dielňam a pracoviskám. Máme ambíciu, aby toto percento bolo vyššie, čo predstavuje reálnu pomoc subjektom sociálnej ekonomiky," doplnil Vaňo.



Podľa Štepánekovej sa BBSK dlhodobo profiluje ako líder v sociálnej ekonomike, sám je zriaďovateľom dvoch registrovaných sociálnych podnikov a tretieho, ktorý je aktuálne v procese registrácie.



„Krajské sociálne podniky slúžia ako vzorové príklady pre napredovanie sociálnych služieb nielen u nás, ale na celom Slovensku. Brožúra, ktorú sme pripravili, je ďalším krokom k tomu, aby bolo sociálne podnikanie dostupné a zrozumiteľné pre všetkých, ktorí sa rozhodnú týmto smerom vydať," dodal Vaňo.