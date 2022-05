Vedenie BBSK vyzvalo V. Lengvarského, aby prišiel s ním rokovať

Banská Bystrica 23. mája (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ako aj mestá v kraji žiadajú jasné a relevantné informácie k reforme nemocníc, rozvoju ambulantnej siete a plánu obnovy v oblasti zdravotníctva. Informovalo o tom v pondelok vedenie BBSK v Banskej Bystrici a vyzvalo ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby prišiel s ním rokovať.



"Sformulovali sme výzvu ministrovi zdravotníctva, aby konečne začal otvorenú a pravidelnú komunikáciu so samosprávami v troch okruhoch: rozvoj ambulantnej siete, stav realizácie reformy nemocníc a stav prípravy čerpania plánu obnovy v oblasti zdravotníctva. Odpovede nemáme," informoval predseda BBSK Ján Lunter.



Samosprávy posielajú ministrovi list, v ktorom ho žiadajú o jasnú komunikáciu.



Predstavitelia samospráv tiež reagovali na posledné informácie o tom, že čerpanie prostriedkov z plánu obnovy je ohrozené.



"Dnes, keď už úplne všetci priznávajú, že s čerpaním fondu na nemocnice je problém, sa my v regióne pýtame, čo budú mať ľudia z celej reformy, keď sa nič nezrealizuje, nepostaví, nezrekonštruuje? Ak zlyhá plán obnovy v zdravotníctve, ak nedokážeme čerpať tú miliardu alebo jej významnú časť, zastaví sa optimalizácia nemocníc?" zdôraznil podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Pripomenul, že vláda a parlament odsúhlasili optimalizáciu nemocníc bez predchádzajúcej komplexnej reformy ambulancií, pričom hlavným argumentom bolo, že nemocnicami treba začať preto, aby mohli byť čerpané zdroje z plánu obnovy.



Zdravotníctvo je jednou z kľúčových priorít plánu obnovy, na ktorú je vyčlenených celkovo 1,5 miliardy eur. Z toho skoro miliarda smeruje na investície do modernizácie budov a technického vybavenia nemocníc. Ďalšie sú plánované na podporu zriadenia nových ambulancií pre všeobecných lekárov, ktorých je už teraz nedostatok.



Podľa podpredsedu BBSK predpokladom pri reforme nemocníc bolo, že lekári zo zrušených oddelení a lôžok prejdú do ambulantnej siete a posilnia sieť všeobecných lekárov a špecialistov. Ani po pol roku však nikto nevie, čo sa deje, čo sa bude rušiť alebo čo sa bude rekonštruovať.