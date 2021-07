Mobilné jednotky Banskobystrického kraja zaočkovali viac ako 7300 ľudí

Banská Bystrica 3. júla (TASR) – Mobilné očkovacie jednotky Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) doposiaľ proti ochoreniu COVID-19 zaočkovali viac ako 7300 ľudí z vyše 279 obcí. Ako TASR informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, v rámci krajských veľkokapacitných očkovacích centrier (VKOC) bolo zaočkovaných už viac ako 150.000 osôb.



Mobilné očkovacie tímy BBSK zaočkovali prvých ľudí priamo v obciach už koncom apríla, projekt pilotne odštartoval v Tornali v okrese Revúca a obciach Banskoštiavnického okresu. Postupne sa zdravotníci presúvali do okresov Poltár, Žarnovica, Krupina a Detva, aktuálne začína BBSK s mobilným očkovaním aj v okrese Brezno.



„Budúci týždeň budú mobilné očkovacie jednotky podávať druhú dávku vakcíny ľuďom z Muráňa, Žarnovice, Rudna nad Hronom, Voznice, Brehov, Dudiniec a Hontianskych Nemiec,“ doplnila Štepáneková. Prvou dávkou vakcíny budú zdravotníci očkovať v obciach Hrachovo a Krokava v okrese Rimavská Sobota, kde možnosť zaočkovať sa dostanú i obyvatelia z ďalších desiatich obcí v ich okolí.



Očkovanie proti novému koronavírusu naďalej napreduje aj v ôsmich VKOC zriadených BBSK, od začiatku ich fungovania v nich do konca júna zaočkovali celkovo 150.535 osôb. „V priemere sme v máji zaočkovali v našich očkovacích centrách za týždeň 11.709 ľudí, v júni to bolo za týždeň v priemere 12.195 ľudí,“ priblížila Štepáneková s tým, že počas uplynulého týždňa bolo vo VKOC zaočkovaných aj prvých 500 detí vo veku od 12 do 15 rokov.