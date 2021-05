Mobilné očkovanie rozširuje banskobystrický kraj do okresu Krupina

Banská Bystrica 17. mája (TASR) - Mobilné očkovanie seniorov proti novému koronavírusu rozširuje Banskobystrický samosprávny kraj tento týždeň aj do okresu Krupina. „Služba je určená pre ľudí vo veku 60 a viac rokov,“ informovala TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



„S mobilným očkovaním budeme nielen priamo v meste Krupina. Pôjdeme aj do Bzovíka, Senohradu, Hontianskych Nemiec a do Dudiniec, kam sú pozvaní aj obyvatelia okolitých spádových obcí.



Informáciu o očkovaní dostali všetci starostovia, ktorým sme poskytli detaily o mieste a čase očkovania a požiadali ich, aby prostredníctvom obecného rozhlasu, zástupcov cirkví a ďalšími obvyklými spôsobmi informovali svojich obyvateľov,“ doplnil podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Krupina sa tak pridáva k okresom Poltár, Rimavská Sobota a Revúca, kde bude tento týždeň mobilné očkovanie pokračovať. Mobilné očkovacie jednotky spustil kraj koncom apríla. BBSK očkuje vakcínou od spoločností Pfizer/BioNTech.



„Za posledný týždeň sme zaočkovali prostredníctvom mobilných očkovacích jednotiek 720 seniorov. Ukončili sme očkovanie v okrese Banská Štiavnica. Prešli sme obce Kozelník, Ilija, Podhorie, Banský Studenec, Počúvadlo, Baďan, Svätý Anton, Prenčov, Banská Belá, Štiavnické Bane, Močiar, Beluj a samozrejme mesto Banská Štiavnica. Spolu sme v tomto okrese podali vakcínu 522 ľuďom, ktorí by sa k nej inak s najväčšou pravdepodobnosťou nedostali,“ zhrnul Lunter.



Ako dodala hovorkyňa, v ôsmich veľkokapacitných očkovacích centrách kraja dostalo do konca uplynulého týždňa vakcínu celkovo takmer 74.000 ľudí, zaočkovaných prostredníctvom mobilného očkovania je už takmer 1500 seniorov zo štyroch okresov.



„Pre zabezpečenie plynulého priebehu mobilného očkovania je dôležité, aby boli záujemcovia vopred zaregistrovaní v systéme nahradnici.sk a v procese registrácie vybrali, že majú záujem o mobilné očkovanie v mieste svojho bydliska. Ak sa nevedia zaregistrovať sami, zaregistrujú ich pracovníci na obecných úradoch v jednotlivých obciach,“ ukončila.