Mosty v obci Kráľovce-Krnišov v Krupinskom okrese zrekonštruujú

Banská Bystrica 11. januára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plánuje obnoviť dva mosty v obci Kráľovce-Krnišov v okrese Krupina. Kraj aktuálne hľadá na rekonštrukciu firmu, výzvu na predkladanie ponúk zverejnil vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Ako vyplýva z oznámenia, predpokladaná hodnota zákazky je takmer 446.000 eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 6. februára, vyhodnotené budú na základe najnižšej ceny.



Hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková pre TASR priblížila, že oba mosty sú vo veľmi zlom stavebno-technickom stave, a preto je nevyhnutná ich kompletná rekonštrukcia. Kraj bude rekonštrukciu realizovať zo schválených úverových zdrojov.



Pri rekonštrukčných prácach mosta 2561-3 musí byť podľa jej slov zabezpečený prietok potoka Lično a jeho priečny rez sa rozšíri na 6,5 metra medzi zvodidlami. Priečny rez druhého mosta 2561-5 rozšíria na 7,5 metra medzi zvodidlami. Jeho oprava bude prebiehať na celú šírku mosta. "Rekonštrukcia sa začne presmerovaním toku Štiavnica pod jedno pole, v druhom poli sa vybuduje pracovná plošina, z ktorej sa bude vykonávať rekonštrukcia spodnej stavby," priblížila hovorkyňa.



V okrese Krupina je na cestách druhej a tretej triedy celkom 74 mostov, ktoré sú vo vlastníctva BBSK a správe Banskobystrickej regionálnej správy ciest. Žiadny z nich nie je podľa Štepánekovej aktuálne v havarijnom stave, šesť mostov je vo veľmi zlom stave. V rámci rekonštrukcie ciest kraj v tomto okrese v nedávnej dobe zrekonštruoval dva mosty, a to most cez Jalšovík v obci Dolný Jalšovík a most cez potok Litava v obci Litava.