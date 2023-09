V Banskobystrickom kraji si pripomenú Svetový deň cestovného ruchu

Banská Bystrica 26. septembra (TASR) – Svetový deň cestovného ruchu si v nasledujúcich dňoch pripomenú aj múzeá či galéria na území Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Zaujímavé podujatia pre verejnosť pripravili inštitúcie v Novej Bani, Rimavskej Sobote, Lučenci, Banskej Bystrici i Brezne. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Pohronské múzeum v Novej Bani pripravilo na stredajšie (27. 9.) dopoludnie program určený najmä pre deti a žiakov. Zoznámiť sa budú môcť s expozíciami múzea a aktuálnou výstavou venovanou ohňovému stroju Isaaca Pottera. Pripravené sú tiež sprievodné aktivity, bábkové divadlo či hudobné vystúpenie.



V Rimavskej Sobote si Svetový deň cestovného ruchu pripomenie Gemersko-malohontské múzeum, ktoré pre žiakov pripravilo prechádzky historickou časťou mesta so sprievodným slovom v podaní lektorov v dobových kostýmoch. Popoludní sa v priestoroch múzea uskutoční ochutnávka historických a regionálnych vín či koncert dobovej hudby.



Novohradské múzeum a galéria v Lučenci pre verejnosť pripravilo podujatie zamerané na sklársku tradíciu a históriu tohto remesla na území Novohradu. Súčasťou akcie bude aj pop-up výstava, predstavenie brožúrky o novohradských sklároch či maľovanie a gravírovanie skla.



V Banskej Bystrici sa budú zážitkové podujatia pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu konať v sobotu (30. 9.) hneď na viacerých miestach. Centrum mesta so sídliskom Radvaň počas dňa zas bezplatne prepojí turistický vláčik.



"V Tihányiovskom kaštieli sa môžu návštevníci tešiť na jedinečnú výstavu živých švábov, spojenú s tvorivou dielňou. V Thurzovom dome bude vo večerných hodinách premiéra nového plateného podujatia s názvom Putovanie za modrou farbou a baníckym kladivkom - Osem zastavení v čase. Pôjde o kostýmové prehliadky, ktorými chce múzeum popularizovať dejiny mesta Banská Bystrica," priblížila Štepáneková.



Počas soboty budú môcť návštevníci bezplatne zavítať do hodinovej veže, zvýhodnené vstupné ponúka aj Thurzo - Fugger zážitková expozícia v Barbakáne. Sobotný program pre návštevníkov pripravila v Matejovom dome a Vile Dominika Skuteckého aj Stredoslovenská galéria.



K sérii podujatí sa v sobotu pripojí aj Horehronské múzeum v Brezne, ktoré dopoludnia organizuje interaktívne bábkové divadlo na motívy slovenskej ľudovej rozprávky s názvom Dobrodružstvá Janka Hraška. V popoludňajších hodinách sa uskutoční zážitková komentovaná prehliadka vláčikom po mestských pamiatkach i koncert v priestoroch Mestskej veže.