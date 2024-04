Na 18 stredných školách Banskobystrickom kraji hľadajú riaditeľov

Banská Bystrica 15. apríla (TASR) - Osemnásť stredných škôl (SŠ) v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) čakajú v tomto roku výberové konania na nových riaditeľov. Uskutočnia sa v troch vlnách, prvá bude na jar, ďalšia v auguste a posledná v decembri. Informoval o tom v pondelok v Banskej Bystrici predseda BBSK Ondrej Lunter.



V siedmich prípadoch kraj hľadá úplne nových riaditeľov SŠ, keďže súčasní sa už o túto funkciu nemôžu uchádzať z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku. Na škole však môžu zostať pôsobiť v inej pozícii.



"Každý, kto sa zaujíma o školstvo, má pedagogické skúsenosti a ambíciu riadiť školskú inštitúciu, by mal spozornieť, pozrieť si podmienky a prihlásiť sa do výberového konania. Už v minulosti sme prijali opatrenia, aby bol tento proces otvorený a transparentný. Vypracovali sme manuál, zaškolili jednotlivé školské rady, otázky sú štandardizované. Verím, že uspejú tí najkvalitnejší uchádzači," konštatoval Lunter.



Kraj ponúka riaditeľom nadštandardné platové podmienky. "Platy nie sú vôbec zlé na región a spolu s príplatkami je to manažérsky plat," poznamenal šéf BBSK.



Ako tiež zdôraznil, urobili maximum pre to, aby vyslali jasný signál, že "toto miesto nie je predpripravené pre nejakého konkrétneho uchádzača, ktorý je kamarátom niekoho, ale je to maximálne transparentný proces". Kraju záleží na každej jednej školskej inštitúcii, pred sebou má garantovanú budúcnosť, pretože záujmom je udržať dostupnosť školskej siete v jednotlivých regiónoch.



V prvej vlne sa budú meniť riaditelia v troch školských inštitúciách v Banskej Bystrici, ide o veľkú Spojenú školu, takzvanú "automobilovú", potom školský internát a Centrum voľného času Junior. V Lučenci chystajú výberové konania na všetkých stredných odborných školách ako aj na Gymnáziu vo Veľkom Krtíši. V poslednej menovanej škole sa vlani neprihlásil žiadny uchádzač.