V Banskej Bystrici na karanténu ponúkajú internáty

Banská Bystrica 13. marca (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj je pripravený dať k dispozícii na potreby karantény v súvislosti so šíriacou sa nákazou nového koronavírusu svoje internáty. Informoval o tom BBSK na sociálnej sieti po piatkovom stretnutí s lekármi a hygienikmi.



"V piatok napoludnie sa zišla mimoriadna bezpečnostná rada kraja, aby spolu so zástupcami z radov lekárov a hygienikov spoločne hľadali možnosti na čo najefektívnejšie zabránenie šíreniu nového koronavírusu," uvádza BBSK s tým, že zvolanie bezpečnostnej rady inicioval šéf kraja Ján Lunter.



"Krízový štáb na úrovni Okresného úradu v Banskej Bystrici zasadne najbližšie v stredu, stretnutia budú pokračovať podľa potreby, minimálne však raz do týždňa. Krízový štáb pri Úrade BBSK zasadá pravidelne každé ráno od 9. marca a pokračuje naďalej," konštatoval šéf kraja.



"Dostali sme informáciu, že do zdravotníckych zariadení budú distribuované ochranné pracovné prostriedky zo štátnych hmotných rezerv. Ochranné prostriedky, v prvom rade pre naše zariadenia sociálnych služieb a rovnako tak pre ambulantných lekárov, sa snaží zabezpečiť i BBSK. Už od utorka (10. 3.) rokujeme s viacerými spoločnosťami. Prvé ochranné prostriedky by mali byť distribuované počas víkendu, ďalšie okamžite po tom, ako sa nám ich podarí nakúpiť," doplnil Lunter.



Pripomína zodpovedné správanie sa, zákaz zdržiavania sa na exponovaných miestach, kde je veľa ľudí, nosenie ochranných rúšok, dodržiavanie hygieny, využívanie elektronických receptov a nevyťažovanie lekárov a zdravotných sestier, ak pre pacienta nie je ich návšteva skutočne nevyhnutná.



V piatok podvečer zverejnil na sociálnej sieti banskobystrický primátor Ján Nosko výzvu, aby situáciu pomohli zvládnuť i pohostinstvá, herne, kaviarne, krčmy, rýchle občerstvenia, reštaurácie či ďalšie zariadenia, kde býva vysoký výskyt ľudí. Pre ne neplatí nariadenie centrálneho krízového štábu SR, že musia byť zatvorené.



"Vyzývame všetkých prevádzkovateľov takých zariadení, aby sa pripojili k ostatným a zvážili, či tiež nezavrú svoje prevádzky," uviedol Nosko.