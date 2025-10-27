Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na onkologickej klinike v Banskej Bystrici platí zákaz návštev

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

K podobnému kroku pristúpila predčasom aj Nemocnica s poliklinikou v Brezne.

Autor TASR
Banská Bystrica 27. októbra (TASR) - Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie platí na onkologickej klinike Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici až do odvolania zákaz návštev. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.

K podobnému kroku pristúpila predčasom aj Nemocnica s poliklinikou v Brezne. Ako uviedla na svojej webovej stránke, pre zvýšený výskyt respiračných chorôb platí zákaz návštev na internom i neurologickom oddelení a jednotke intenzívnej starostlivosti.

Podľa regionálnej hygieničky Zory Kľocovej Adamčákovej výskyt chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) minulý týždeň stúpol. Ako v pondelok informovala na webe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, v porovnaní so 42. kalendárnym týždňom bol vyšší o viac než 14 percent. Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) klesol o 7,5 percenta.

RÚVZ zaznamenal spolu 5041 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1418,25 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Najvyššiu chorobnosť mal okres Zvolen a najčastejšie boli choré najmenšie deti do piatich rokov. Z toho bolo chrípke podobných 380 ochorení, čo je chorobnosť 106,91 na 100.000 osôb. Najviac ich evidovali v okrese Poltár. Prevládala veková skupina 15- až 19-ročných ľudí.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v BBSK za uplynulý týždeň nehlásil nikto.
