Banskobystrický kraj pomôže s rýchlejším očkovaním proti COVID-19

Banská Bystrica 15. januára (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj je pripravený vláde pomôcť pri čo najrýchlejšom a najefektívnejšom zaočkovaní širokej verejnosti proti novému koronavírusu. Ponúka jej konkrétny manuál a žiada o decentralizáciu očkovacieho systému. Oslovil už lekárov aj zástupcov samospráv, ktorí prejavili záujem v súvislosti s rozšírením siete očkovacích centier. Informoval o tom v piatok v Banskej Bystrici podpredseda BBSK Ondrej Lunter, ktorý predstavil plán krajskej očkovacej stratégie.



„Vieme, že momentálne Slovensko nemá dostatok vakcín na masívne očkovanie celej populácie. Rovnako však vieme, že táto situácia sa o pár týždňov zmení. Chceme zastaviť zbytočné úmrtia, čo najrýchlejšie sa vrátiť do normálu a stabilizovať situáciu v zdravotníctve, otvoriť školy a umožniť ľuďom opäť slobodne podnikať. Východiskom je práve očkovanie, na ktoré musíme byť dobre pripravení," konštatoval podpredseda kraja.



Národná očkovacia stratégia, ktorú vypracovalo ministerstvo zdravotníctva, počíta so zriadením 79 očkovacích centier vo vybraných nemocniciach na Slovensku.



„BBSK ponúka spoluprácu pri rozšírení počtu očkovacích centier v kraji. V spolupráci s vybranými ambulanciami môžeme participovať na vytvorení minimálne ďalších 20 pracovísk, kam by sa mohli prísť obyvatelia zaočkovať," uviedol Jozef Botka, lekár BBSK, s tým, že už zisťovali záujem u niektorých ambulantných lekárov a majú predbežný prísľub spolupráce.



„Pomocnú ruku chcú podať viaceré samosprávy. Sme radi a vítame aktivitu, ktorú vyvinul BBSK. Máme tu partnera, ktorý vníma a sleduje výhody, ktoré samospráva môže ponúknuť – miestna znalosť, znalosť ľudí, potrieb a možnosť pomáhať pri očkovaní. Naše mesto disponuje personálnymi i priestorovými kapacitami," doplnil viceprimátor Brezna a krajský poslanec Martin Juhaniak.



Podľa prepočtov žije v BBSK zhruba 520 000 ľudí nad 15 rokov. Podľa Ondreja Luntera, ak by sa podarilo v kraji zdvojnásobiť štátom plánované kapacity očkovacích centier, za prvý mesiac by dokázali zaočkovať všetkých ľudí vo veku nad 57 rokov a za druhý mesiac všetkých nad 38 rokov.



„Štátny plán pritom za dva mesiace počíta len so zaočkovaním ľudí nad 56 rokov. Takéto zrýchlenie radikálne zníži tlak na nemocnice," zdôraznil podpredseda BBSK s tým, že môžu na vzniku očkovacích centier spolupracovať organizačne a finančne podporiť napríklad zriadenie call centier, ktoré poskytne podporu seniorom či ľuďom bez prístupu k internetu, ktorí sa budú chcieť na očkovanie zaregistrovať.



Ako dodal, na to je však potrebná súčinnosť ministerstva zdravotníctva, pomôže schválená zmena v legislatíve, ktorá umožní proti ochoreniu COVID-19 očkovať aj mimo ambulancií.