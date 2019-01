Na zasnežovaciu techniku v Osrblí prispel kraj sumou 190.000 eur

V Osrblí na Horehroní vedenie kraja zorganizovalo vo štvrtok aj prvé novoročné slávnostné zasadnutie Zastupiteľstva BBSK, ktoré malo za cieľ odštartovať kampaň pred juniorským svetovým šampionátom.

Banská Bystrica 10. januára (TASR) – Jednou z priorít predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jána Luntera je cestovný ruch a zvýšenie príjmov z turizmu.



Ako TASR informovala Marcela Glevická, vedúca oddelenia styku s verejnosťou Úradu BBSK, už vlani v máji vznikla Rozvojová agentúra cestovného ruchu a kapacitne i personálne sa posilnili oblastné organizácie cestovného ruchu v kraji - Stredné Slovensko, Horehronie, Novohrad a Podpoľanie, Región Banská Štiavnica, Región Gron, Gemer a Dudince.



"Kraj investuje jedno percento z rozpočtu do rozvoja. Naším cieľom je zvýšiť počet prenocovaní turistov zo súčasných 1,7 milióna prenocovaní ročne na úroveň 2,5 milióna do roku 2022," konštatovala Glevická.



V tejto súvislosti, ako aj v súvislosti s blížiacimi sa majstrovstvami sveta juniorov a mládeže v biatlone v Osrblí pripomenula, že BBSK podporil biatlonový areál sumou 190.000 eur na nákup mobilnej technológie zasnežovania. Radosť z nej budú mať aj návštevníci iných lokalít.



Výjazdové rokovanie krajských poslancov sa nieslo v uvoľnenejšej atmosfére, mohli si zabežkovať alebo zastrieľať na strelnici spoločne s členmi juniorského reprezentačného tímu.



Štartu kampane už niekoľko dní predtým predchádzalo stretnutie mladých slovenských nádejí biatlonu v Brezne so žiakmi základných a stredných škôl, aby im ukázali umenie tohto športu, ktorý vďaka úspechom našich reprezentantov zviditeľňuje Slovensko ďaleko v zahraničí.