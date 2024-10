Návštevnosť Banskobystrického kraja počas leta vzrástla

Banská Bystrica 18. októbra (TASR) - Záujem o návštevu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a jeho ôsmich regiónov kontinuálne rastie. Počas letných prázdnin sa ubytovalo o 11,4 percenta viac návštevníkov než vlani v rovnakom období. BBSK tak predbehol ostatné kraje, v ktorých rast návštevnosti nebol taký dynamický. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová s tým, že k výraznému rastu počtu návštevníkov počas leta prispeli najmä podujatia.



"Podľa údajov Štatistického úradu SR sa môžeme pochváliť najvyšším rastom počtu ubytovaných návštevníkov v medziročnom porovnaní prázdninových mesiacov. BBSK navštívilo v období júl a august 155.388 návštevníkov, pričom je dôležité zdôrazniť, že toto je štatistika ubytovacích zariadení, ktorá nezachytáva jednodňových návštevníkov," vysvetlila predsedníčka KOCR Banskobystrický kraj Turizmus Daniela Volenská. Ubytovaní hostia strávili v kraji v priemere 3,3 noci, čo je rovnako dlho ako v lete minulého roka.



Rast počtu ubytovaných návštevníkov bol v porovnaní s vlaňajškom markantný najmä v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Zvolen a Revúca.



"Banská Bystrica hostila medzinárodné podujatia ako oslavy 80. výročia SNP, ktoré priviedli do mesta a jej okolia ako návštevníkov, tak personál, ktorý zabezpečoval prípravu podujatia, a to rádovo v stovkách až tisíckach ľudí a na niekoľko dní pred oslavami. Okrem toho sa v meste na prelome júla a augusta konali Majstrovstvá Európy v atletike juniorov. Štatistiky určite pozitívne ovplyvnil i medzinárodný tanečno-hudobný festival The Legits Blast, ktorého sa zúčastnili mladí ľudia z viac ako 90 krajín sveta," konštatoval Jiří Pěč z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko.



BBSK sa dlhodobo drží na štvrtej priečke medzi krajmi z hľadiska turistických štatistík. Podľa Volenskej nemá veľmi šancu ani ambíciu meniť svoju pozíciu medzi krajmi, keďže nemôže konkurovať Vysokým Tatrám či severu Nízkych Tatier alebo Bratislave, a teda Prešovskému, Žilinskému a Bratislavskému kraju. "Čo však vnímame ako dosiahnuteľný cieľ, je rast počtu prenocovaní zahraničných návštevníkov nášho kraja a na dosiahnutí tohto cieľa intenzívne pracujeme," dodala Volenská.



Ako uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter, rozvoj cestovného ruchu a zároveň i regiónov sa kraj snaží podporovať systémovými riešeniami i konkrétnymi projektmi. "Spomeniem napríklad otvorenie unikátnej interaktívnej expozície Litterra v budove Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej, rôzne zážitky, ktoré ponúka naša KOCR na svojom webe zahoramizadolami.sk či kultúrne podujatia a festivaly, ktoré organizujú naše inštitúcie. Podporili sme tiež aktivity smerujúce k obnove hradov a k vytváraniu atraktívnych turistických produktov. Venujeme sa rozvoju infraštruktúry pre cykloturistiku, vybudovali sme 30 kilometrov dlhú cyklotrasu medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou, podporili splavy riek a mnoho ďalších aktivít, ktoré smerujú k dosahovaniu hlavného cieľa - rastu počtu prenocovaní v našom kraji," zdôraznil Lunter.