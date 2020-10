Banskobystrický kraj mal na cestu pri Muráni dostať viac peňazí

Muráň/Predná Hora 28. októbra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj je vďačný za pomoc päť miliónov eur od vlády SR na rekonštrukciu poškodenej cesty pri Muráni, nie je však jasné, na základe akého kľúča kabinet dospel práve k takejto sume. Uviedlo to vedenie BBSK v reakcii na vládou schválené prostriedky na sanáciu poškodeného úseku cesty II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou v okrese Revúca.



„Nie je zrejmé, prečo vláda ponechala ťarchu zvyšných 2,5 milióna eur na pleciach samosprávneho kraja a jeho obyvateľov. Schválená suma je výrazne nižšia ako tá, ktorú premiér Igor Matovič, minister financií Eduard Heger (obaja OĽANO) a riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kišš verejne komunikovali na tlačovej konferencii 1. októbra a následne v tlačovom vyhlásení Úradu vlády SR,“ podotkli predstavitelia BBSK v oficiálnej reakcii.



Zároveň zdôraznili, že minister financií kraju pôvodne prisľúbil dotáciu do výšky deväť miliónov eur a BBSK dodržal všetky odporúčania vládneho kabinetu, ministerstva i Útvaru hodnoty za peniaze, pričom postupoval s ohľadom na hospodárnosť pri narábaní s verejnými prostriedkami i kvalitu a rýchlosť rekonštrukčných prác.



„Otázka, na základe čoho vláda dospela k sume päť miliónov eur, je preto viac než na mieste. Zvyšných 2,5 milióna eur bude BBSK musieť financovať z úveru, ktorý poslanci pôvodne schválili na rozvoj kraja,“ dodali predstavitelia BBSK, podľa ktorých sa tak stane na úkor investícií do dlhodobo poddimenzovaných ciest II. a III. triedy či do zariadení sociálnych služieb.



Úsek cesty Muráň – Predná Hora poškodili koncom júna intenzívne prívalové zrážky. Odvtedy je úplne uzatvorený pre dopravu a náhradná obchádzková trasa vedie cez Národný park Muránska planina. Určená je však len obyvateľom regiónu.



Práce na poškodenom úseku začal zhotoviteľ pred niekoľkými dňami a podľa plánov BBSK by cesta mohla byť v jednom jazdnom pruhu sprejazdnená do konca tohto roka.