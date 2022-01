Nová stránka Banskobystrického kraja pomôže študentom pri výbere školy

Banská Bystrica 18. januára (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pripravil novú webovú stránku idemnastrednu.sk, kde záujemcovia nájdu prehľad všetkých škôl, odborov či duálneho vzdelávania v kraji vrátane jednoduchého filtrovania podľa regiónu a záujmov žiaka. Študentom a ich rodičom pomôže pri rozhodovaní vo výbere strednej školy. TASR o tom v utorok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK.



Internetovú stránku pripravil odbor školstva a záujemcovia o štúdium na nej nájdu informácie o všetkých stredných školách v BBSK, ich odboroch, uplatnení absolventov či zapojení do systému duálneho vzdelávania.



„Chceli sme vytvoriť jednoduchú platformu, ktorá žiakom a ich rodičom umožní dozvedieť sa na jednom mieste všetky potrebné informácie o školách. Primárne sme sa zamerali na tie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ale na webe sú dostupné aj informácie o školách iných zriaďovateľov vrátane priameho odkazu na ich webové stránky,“ uviedla Judita Droppová z odboru školstva Úradu BBSK.



Ako doplnila, školy možno vyhľadávať podľa záujmov žiakov v 19 kategóriách. Sú tam všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu vrátane prihlášky na strednú školu, kritérií prijímacích skúšok či vzorových testov.



„Je pre nás dôležité prepájať vzdelávanie s praxou. Duálne vzdelávanie je rokmi overeným príkladom toho, ako môže spolupráca zamestnávateľov so školami fungovať a generovať absolventov, ktorých firmy potrebujú, a ktorí ľahko nájdu svoje uplatnenie na pracovnom trhu,“ zdôraznil predseda BBSK Ján Lunter.



„V každom okrese BBSK vďaka národnému projektu fungujú regionálne centrá kariéry. Tie prepájajú základné, stredné školy a zamestnávateľov. Zabezpečujú nielen tok informácií medzi nimi, ale i reálne výstupy, napríklad v podobe návrhov nových odborov či organizovaných exkurzií tak, aby deti už na základných školách vedeli, ako by ich budúcnosť v spoločnosti po vyštudovaní konkrétneho odboru mohla vyzerať,“ dodal šéf kraja.