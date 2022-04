Na predsedu Banskobystrického kraja bude kandidovať poslanec M. Suja

Banská Bystrica 29. apríla (TASR) – O post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať poslanec Národnej rady SR Miroslav Suja (nezaradený). Na piatkovej tlačovej konferencii to oznámil predseda mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík.



„Chodím medzi ľudí v okresoch kraja. Viem, čo potrebujú, čo chcú zmeniť a čo sa im nepáči,“ povedal Suja s tým, že má skúsenosti z pôsobenia v regionálnej politike. „Bol som štyri roky poslancom mestského zastupiteľstva v Detve a osem rokov banskobystrického krajského zastupiteľstva,“ podotkol. Doplnil, že chce, aby mladí ľudia a rodiny ostávali žiť v kraji a neodchádzali za lepšími príležitosťami do Bratislavy alebo do zahraničia.



Ako dodal, svoj volebný program a víziu pre Banskobystrický samosprávny kraj predstaví neskôr.