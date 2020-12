Obchádzkovej trase na Muráni hrozia občasné dopravné obmedzenia

Cesta medzi Muráňom a Prednou Horou v okrese Revúca, ktorú poškodili koncom júna prívalové dažde, by mala byť v jednom jazdnom pruhu otvorená pravdepodobne do Vianoc. Uviedol to podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter. Na snímke oprava cesty medzi Muráňom a Prednou Horou, v Muráni 26. novembra 2020.