Pre križovatku pod Zvolenským zámkom obstarávajú technickú štúdiu

Banská Bystrica 3. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) obstaráva technickú štúdiu pre križovatku pod Zvolenským zámkom vo Zvolene. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že celková predpokladaná hodnota zákazky je 32.500 eur bez DPH.



Cesty na tejto križovatke sú v správe BBSK, TASR to potvrdila hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková. Podľa nej obstarávajú dopravno-inžiniersky prieskum, aby získali informácie. "V akom rozsahu, akého druhu a či vôbec je potrebné stavebné úpravy v predmetnej križovatke uskutočniť," podotkla. Doplnila, že na základe výsledkov tohto prieskumu potom samospráva podnikne prípadné ďalšie kroky.



Podľa oznámenia záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 9. augusta. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Obstarávanie sa netýka projektu alebo programu financovaného z fondov Európskej únie.