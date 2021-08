BBSK: Očkovacie centrá nechajú otvorené dovtedy, kým bude záujem ľudí

Banská Bystrica 3. augusta (TASR) – Päť veľkokapacitných očkovacích centier v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) – v Banskej Bystrici, Zvolene, Lučenci, Revúcej a v Žiari nad Hronom - pokračuje v očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vakcínami od Pfizer/BioNTech alebo AstraZeneca, a to aj bez pozvánky, vrátane detí. Fungovať majú dovtedy, kým bude záujem o očkovanie. Pre TASR to v utorok potvrdil Marek Mačica, odborný referent pre komunikáciu Úradu BBSK.



Podrobný rozpis možno nájsť na webe alebo sociálnej sieti BBSK aj s časovými údajmi, kedy a komu akú vakcínu podajú. So sebou si treba priniesť občiansky preukaz a preukaz poistenca, v prípade druhej dávky aj potvrdenie o prvej dávke očkovania. Prednosť majú registrovaní záujemcovia.