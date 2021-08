Banskobystrický kraj bude očkovať v najmenej zaočkovaných obciach

Banská Bystrica 20. augusta (TASR) – Mobilné očkovacie jednotky Banskobystrického samosprávneho kraja sa ešte v auguste vyberú cielene do desiatich najmenej zaočkovaných obcí kraja. Sú nimi Sása, Lentvora, Rybník, Barca, Cakov, Kesovce, Hostišovce, Nandraž, Radnovce a Sútor, ktoré sú v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Lučenec. Informoval o tom v piatok podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



„Priemerná zaočkovanosť prvou dávkou vakcíny v týchto obciach je na úrovni necelých sedem percent. Sú to veľmi nízke čísla, ktoré môžu mať zásadný vplyv na vývoj a opatrenia tretej vlny pandémie, najmä v okresoch Revúca a Rimavská Sobota,“ konštatoval Zlatko Kameništiak z oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK v Banskej Bystrici.



Podľa Luntera BBSK už v januári predstavil očkovaciu stratégiu a počítal so zriaďovaním veľkokapacitných centier, ktoré sa neskôr stali hlavným pilierom očkovacej stratégie vlády. Kraj zriadil osem takých centier.



„Nemohli sme meniť pravidlá určené štátom, ale dovolím si tvrdiť, že sme urobili, čo bolo v našich možnostiach. V očkovacej téme sme vždy boli na čele a kreatívni, skúšame robiť a vymýšľať takpovediac do poslednej chvíle, kedy to ešte môže mať význam pre oslabenie novej vlny pandémie,“ uviedol podpredseda BBSK.



„Vo veľkokapacitných očkovacích centrách BBSK dostalo doposiaľ vakcínu viac ako 177.000 ľudí, prostredníctvom mobilného očkovania to bolo ďalších 15 000 ľudí. Viac ako dve tretiny záujemcov, ktorí dnes prichádzajú do centier, tak robia bez predchádzajúcej registrácie,“ dodal Kameništiak.