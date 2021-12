Od nedele platia nové cestovné poriadky aj Banskobystrickom kraji

Banská Bystrica 10. decembra (TASR) – V prímestských autobusových linkách na území Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) začnú od nedele 12. decembra platiť nové cestovné poriadky. Dôvodom je zapracovanie požiadaviek verejnosti, samospráv i dopravcov s cieľom zefektívnenia prímestskej dopravy v prospech cestujúcich. TASR o tom v piatok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK.



„Po dohode s dopravcami boli zreálnené jazdné doby vo viacerých autobusových spojoch, ktoré lepšie zodpovedajú skutočnej premávke. Vybrané spoje sa zrýchlia a zároveň by sa týmto opatrením malo eliminovať meškanie niektorých. I keď v niektorých prípadoch ide o zmeny odjazdov zo zastávok len o niekoľko minút, cestujúci by si pred cestou mali overiť, či sa cestovný poriadok spoja, ktorý využívajú, nezmenil,“ upozornil Miroslav Vyka, riaditeľ odboru verejnej dopravy Úradu BBSK.



Ako priblížil, dôjde k zvýšeniu rannej kapacity spojov zo Zvolena do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Počas dní školského vyučovania bude predĺžený ranný autobusový spoj na tejto trase, ktorý prichádza k nemocnici o 7.45 h.



„Došlo aj k posunu ranného posilového spoja na trase Čierny Balog – Brezno – Banská Bystrica o dve hodiny skôr. Tým sme vyhoveli žiadosti cestujúcich na dochádzanie do Banskej Bystrice na šiestu hodinu rannú,“ konštatoval Vyka.



Čas sa mení aj v dopoludňajšom spoji z Brezna do Liptovského Mikuláša. Autobus vyštartuje o desať minút skôr, aby bol v Liptovskom Mikuláši možný prestup na vlaky v oboch smeroch - do Košíc aj do Žiliny a Bratislavy.



Viac autobusových spojov na trase zo Zvolena do Krupiny pôjde cez centrum obce Babiná. Obyvatelia tak nebudú musieť chodiť pešo na zastávku na obchvat obce.



Ako Vyka zdôraznil, zmeny reflektujú aj na začiatok zimnej turistickej sezóny. Počas víkendov od 26. decemra do 18. apríla vyrazia posilové spoje na trase Brezno – Čertovica a späť, ktoré uvítajú najmä priaznivci zimných športov. Cieľom je pomôcť riešiť nedostatok parkovacích miest na Čertovici.



Aktuálne cestovné poriadky nájde verejnosť na weboch dopravcov SAD Zvolen a Lučenec a na stránke BBSK.